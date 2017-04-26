Администрация США собирается запретить пассажирам, прибывающим авиарейсами из Европы, брать в ручную кладь ноутбуки и другие крупные электронные устройства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

По словам представителя министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, окончательное решение по этому поводу еще не принято.

По информации The Guardian, запрет может быть похож на тот, который в марте 2017 года управление транспортной безопасности США ввелопо отношению к пассажирам рейсов из стран Ближнего Востока.

Пассажиры, которые летят из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ, должны сдавать в багаж все электронные устройства размером больше телефона. При этом в салон разрешается брать медицинские устройства.

Террористы маскируют бомбы под аккумуляторы ноутбуков и других электронных устройств. В феврале 2016 года с помощью бомбы, спрятанной в ноутбуке, попытались взорвать самолет, следовавший из Сомали в Джибути. Тогда никто, за исключением террориста, в результате инцидента не погиб.

21 марта США запретили пассажирам 13 авиакомпаний из Африки и с Ближнего Востока брать в ручную кладь ноутбуки. Правительство Великобритании ввело такой же запрет вслед за США.