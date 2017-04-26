На днях представители гражданского общества стран ЦА и России опубликовали в сети обращение к руководству РФ и стран Центральной Азии, в котором призывают российских политиков и чиновников воздерживаться от безответственных заявлений, тиражируемых СМИ назначающих бесправного трудового мигранта коллективным виновным за коррупцию и непрофессионализм в своих рядах.

Двое из подписавших это обращение рассказали «АП» – почему они это сделали, и как это коснулось лично одного из их.

В обращении говорится, что «жертвами гнусного преступления, террористического акта в Санкт-Петербургском метро 3 апреля 2017 года, стали не только 15 погибших и десятки раненных, но и тысячи трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, работающих в России».

Авторы обращения указывают на недопустимость заявления главы ФСБ РФ Александра Бортникова, о том, что трудовые мигранты из СНГ составляют основу террористических групп на территории России. Бортников также призвал принять дополнительные меры пограничного режима на госгранице, на каналах въезда-выезда и в пассажиропотоке в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, а также повысить ответственность бизнесменов, принимающих на работу мигрантов.

Подписавшиеся под обращением активисты считаю это заявление «непрофессиональным, безответственным и политически спекулятивным». Они отмечают, что «последствия не заставили себя ждать. Началась хаотичная активизация правоохранительных органов, волна неизбирательных и необоснованных задержаний в отношении трудовых мигрантов из центрально-азиатских государств, не имеющих никакого отношения к взрыву в Санкт Петербурге».

«Мы не можем оставаться равнодушными к нарушениям прав наших соотечественников, которые в большинстве своем трудятся и живут в рабских условиях и заняты только тем, чтобы выжить и накормить свои оставленные семьи».

Под обращением подписались пока 160 человек, в том числе и известный таджикский режиссер Барзу Абдураззаков и руководитель Региональной общественной организации содействия защите прав мигрантов «Центр по правам человека» Иззат Амон.

Барзу Абдураззаков:

- Я подписал обращение сразу после того, как приехал из Москвы и Санкт-Петербурга. 10 дней, что я провёл в Питере, ежедневно видел, как толпами стояли наши, будто преступники, отгороженные кордоном милиции. За что? За то, что будто (ведь не доказано ничего еще) некий таджик причастен к теракту в метро? Вы когда-нибудь видели, чтобы из-за преступления чеченца или армянина, толпами задерживали бы их? Нет!

Убили двоих, обвинив в посредничестве... Вы видели фото? Найдите в нём хоть одно доказательство перестрелки и сопротивление властям.

Когда я летел из Москвы в Алматы (Питер-Москва-Алматы), меня не пропустили через паспортный контроль, унесли куда-то мой паспорт, после завели в какую-то комнату и пол часа допрашивали. Переписали мой адрес в Душанбе и Алматы, код телефона, номера телефонов Алматы, место работы, хотя я дал им свою визитку и 100 раз объяснил, что лечу с международного театрального фестиваля, показал все буклеты, где значилась моя фамилия, бейджик, программка спектакля и прочее. Их это не интересовало: «Ваших велено не пускать без допроса», - ответили они.

Скажите, могу ли я поверить после всего, в виновность тех несчастных, которых убили во Владимирской области? Нисколько. Просто им выгодно найти самых безмолвных, тех, кто не сопротивляется, они и нашли, они - это мы!

Иззат Амон:

- Ситуация в России с правами трудовых мигрантов и до взрыва метро в Санкт-Петербурге была волнующей, а после теракта и заявления Бортникова стала ужасающей, когда на каждом шагу их останавливают, проверяют, выдворяют.

Заявление Бортникова словно развязало руки правоохранителям и дало им возможность безответственно ловить мигрантов и наказывать.

У меня есть конкретный пример. Акбаршо Рахимов - гражданин Таджикистана был незаконно выдворен судом, несмотря на то, что у него имелись все разрешительные документы. Он

провел несколько дней в спецприёмнике, пока апелляционная инстанция не отменила решение районного суда.

Страдают не только граждане Таджикистане, но и Узбекистана и Киргизии.

Недавно гражданина Узбекистана Мехриддина Нурманова правоохранители незаконно лишили гражданства, и после суд постановил его выдворить.

Официальная причина такова: когда в 2007 году Нурманов получал гражданство РФ, в анкете в графе родственники из своих 11 братьев двоих он не указал. Через 10 лет сотрудники ФСБ выяснили, что он, якобы, обманул уполномоченные органы. Нурманов говорит, что он анкету сам не заполнял, заполнили ее сотрудники УФМС, это они не вписали двоих братьев, потому, что графы не хватало в анкете…

В феврале 2017 состоялся суд в Центральном районном суде города Чита. Районный суд вынес решение в пользу Нурманова, но уполномоченные органы обжаловали это решение в Забайкальском краевом суде и апелляцию Нурманов проиграл.

После суда началось гонение на Нурманова. От него требовали в течение 10 дней покинуть территорию РФ, иначе его депортируют. У него семья, 5 детей, супруга - все граждане России. Кстати, двое из детей - приёмные - русские дети.

Нурманов обратился к уполномоченному по правам ребенка в Забайкальском крае, ему сказали оставить детей и покинуть Россию. Представитель уполномоченного по правам ребенка сказал, что детей отдадут в приют, а супруга Нурманова должна вернуться к своим родителям. Вы представляете, при живых и здоровых родителях детей собираются отдать в приют?!

Мы пытались поговорить с уполномоченным по правам ребенка в Татарстане, так они в прямом смысле слова послали нас, мол, отец детей преступник и заниматься его делами они не будут…

Мы начали истребовать документы, везде Нурманов характеризуется отлично. Мы написали жалобу в надзорные инстанции, в аппарат президента РФ.

На самом деле у нас есть подозрение, что причиной всего стало то, что кому-то не понравилось, что Нурманов открыл халяльное кафе в Чите и молельную комнату. Он не пил, не курил, вел здоровый образ жизни. Его супруга ходила в хиджабе, дети, как и он, читали намаз.

Сейчас Мехриддин Нурманов находится в спецприёмнике. Пять его несовершеннолетних детей и супруга остались без средств к существованию. Нурманова хотят депортировать на Родину, то есть в Узбекистан, но он давно не является гражданином Узбекистана.