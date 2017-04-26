Принцесса Захра Ага Хан побывала в Горном Бадахшане в рамках своего трехдневного визита в Таджикистан: принцесса прилетала в Душанбе в понедельник.

Во вторник в аэропорту города Хорога принцессу встретил председатель области Шодихон Джамшед, руководство города и представители общественности региона.

Во время своего пребывания Захра Ага Хан посетила ряд программ и проектов Организации Ага Хана по Развитию, осуществляющих деятельность в регионе.

Захра Ага Хан в Хороге Пресс-служба администрации ГБАО

С этой цели она побывала в местечке Лангар Ишкашимского района. Сегодня принцесса посетит местность Гудара Рушанского района и Хидорджев Рошткалинского района, где также ознакомится с жизнью и бытом жителей.

В рамках визита она также встретится с руководством ГБАО и представителями программ АКДН регионе.

Захра Ага Хан в Хороге Пресс-служба администрации ГБАО

Принцесса Захра Ага Хана – дочь Его Высочества Ага Хана - основателя и Председателя АКДН. Она так же является членом Совета Директоров Организации Ага Хана по Развитию.

В сферу Ее полномочий и ответственности входят руководство и разработка политики в области здравоохранения, образования и социальных услуг.