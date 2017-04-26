Администрация Трампа значительно урезала помощь Таджикистану и Кыргызстану, зато увеличила Узбекистану.

Новая администрация США отказалась от финансирования в 2018 году отделений Агентства США по международному развитию (USAID) в Казахстане и Туркменистане, значительно урезала помощь Кыргызстану и Таджикистану, но увеличила на 4,4 процента Узбекистану. Это, как сообщает «Фергана», следует из 15-страничного документа от 6 апреля 2017 года, представленного сайтом Business Insider.

Согласно документу, в 2017 году отделение в Казахстане получит $6,186 млн, в Туркменистане - $3,904 млн, а в 2018-м им не выделят ни цента. Финансирование Кыргызстана сократится на 59,9 процента - с $44,870 млн до $18,010 млн, Таджикистана – на 47,6 процента: с $33,038 млн до $17,300 млн. Узбекистану будет выделено $9,800 млн, рост с $9,391 млн составит 4,4 процента. Эта страна стала единственной на постсоветском пространстве, помощь которой в рамках USAID будет увеличена.

Всего США планируют сократить финансирование отделений USAID по всему миру на $5,219 млрд или 30,8 процента.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) - центральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с государственным секретарём США. Основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в беднейших странах мира («Википедия»).

В частности, как передаёт «Хроника Туркменистана», начиная с 1992 года, USAID выделило около $100 млн на программы, которые поддерживают экономический рост Туркмении, социальный сектор и общественные инициативы. USAID регулярно проводило семинары для работников ведомств и госучреждений страны и организовывало поездки туркменских дипломатов за рубеж.

В Узбекистане USAID помогло правительству в реструктуризации системы первичной медицинской помощи на селе и повышении эффективности иммунизации, улучшении управления водными ресурсами, повышении качества базового образования, реформировании банковской системы, валютной политики, финансового анализа и налоговой политики, оказывает поддержку развитию гражданского общества. В настоящее время помощь направлена на повышение конкурентоспособности частного сектора за счет торговли и целевой сельскохозяйственной помощи, предотвращение распространения инфекционных заболеваний, а также создание более ответственного управленческого аппарата на местах.

По данным посольства США в Таджикистане, за последние 25 лет американское диппредставительство, в том числе через проекты USAID, направило более 1,8 млрд долларов США на программы по содействию укреплению безопасности, поддержки демократических институтов, социального сектора и экономического роста страны.