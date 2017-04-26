А вы знаете, сколько денег уйдет на строительство Рогуна? Ведь, помимо собственно самой стройки, нужно будет переселить огромное количество людей вместе с их живностью. Построить мосты и дороги и много чего другого. Давайте узнаем…

Суммарная сметная стоимость Рогунской ГЭС - примерно 5 млрд долларов США (оценка на начало 2013 года). Это без учета затрат на подсоединение и усиление внутренней сети ЛЭП и без учета затрат на строительство межсистемных/межгосударственных ЛЭП.

Всего при строительстве будет поэтапно переселено 77 кишлаков. Численность переселяемого населения составит более 42 600 человек. На переселение и замену необходимой инфраструктуры уйдет порядка 588 миллионов долларов США.

Вся Рогунская ГЭС в цифрах и фактах в нашей инфографике.