В Калининграде задержаны 12 выходцев из стран Средней Азии, которые являются членами террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности.

По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки "Исламский джихад – джамаат моджахедов".

ФСБ сообщает, что сейчас он дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности террористических группировок. Следователи проверяют, связан ли этот человек с незаконными формированиями в Сирии.

В программе «Вести Калининград» сообщили, что у некоторых боевиков есть опыт участия в военных операциях. Они проживали в Калининграде уже 4 года, часть из них работала строителями.

СМИ пишут, что в ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли, где их будут судить за терроризм.