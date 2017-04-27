Самолет Минобороны РФ Ту-154, разбившийся 25 декабря 2016 года, вылетел из аэропорта Адлера с перегрузом более 12 тонн. К такому выводу, пишет «Газета.ру», пришли специалисты, участвующие в расследовании авиакатастрофы.

Как уточняет издание, когда самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес вместе с заправленным топливом составлял 99,6 т. В Адлере самолет дозаправили по максимуму, в его баках было 35,6 т топлива. Таким образом, взлетный вес самолета составил 110 т.

О том, что самолет «с трудом» поднялся в воздух, свидетельствуют, как пишет «Газета.ру», параметры взлета. В частности, его скороподъемность составляла 10 метров в секунду вместо «обычных 12-15» метров в секунду.

Действия экипажа, по версии издания, говорят о том, что пилоты не знали о перегрузе (в частности, они слишком рано начали убирать закрылки).

«Последние действия экипажа можно объяснить тем, что летчики догадались, что с самолетом что-то не так, и попытались вернуться на аэродром вылета, чтобы сесть на другую, меньшую по размеру взлетно-посадочную полосу в Адлере», — пишет издание.



Влияние также оказало темное время суток: у экипажа не было представления, что до водной поверхности осталось совсем немного, подчеркивает «Газета.Ru».

Между тем, опрошенные РБК пилоты с опытом полетов на Ту-154 в эту версию не верят. Перегруз в 12 т не мог стать «фатальным» для военного лайнера Ту-154, сказал РБК заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, с таким перегрузом лайнер мог выполнить безаварийный полет. «Кроме того, без разрешения командира экипажа или членов экипажа (инженер и бортинженер) погрузить на самолет ничего нельзя», — утверждает летчик.



Инженер и бортинженер отвечают не только за погрузку, но и за распределение груза, чтобы центровка была распределена, пояснил генерал. «Это какая-то одна из очередных фейковых новостей», — уверен Попов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, разбился над Черным морем ранним утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли. В самолете летели, в частности, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Официально причины катастрофы пока не называются. СМИ со ссылкой на источники писали о разных версиях, в том числе об ошибке экипажа и перегрузе. Минобороны эти сообщения опровергало.