Космическое агентство NASA обнаружило ранее неизвестную планету с массой, равной массе Земли, которая отдалена от звезды, вокруг которой она вращается, на такое же расстояние, на какое Земля отдалена от Солнца. Об этом сообщается на сайте организации.

"Эта ледяная планета является самой малой планетой, найденной через процедуру микролинзирования», — сказал сотрудник NASA Йосси Шварцвальд.

Звезда обнаруженной планеты, которая получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb, слишком тусклая, что минимизирует шансы на наличие жизни на ледяном близнеце Земли.

Напомним, 19 апреля к Земле впервые за 400 лет приблизился крупный астероид.