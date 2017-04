19-летняя Ёсуман Холова отправилась на мировой конкурс красоты, главный приз которого - контракт с компанией L'Oréal стоимостью 100 000 долларов.

23 апреля в Сеуле (Южная Корея) стартовал 8-й сезон мирового профессионального конкурса красоты и талантов - Miss SuperTalent of the World, который в нынешнем году проходит с грандиозным масштабом. Таджикистан представлен на мировом первенстве уже второй год подряд. На этот раз участницей конкурса красоты стала 19-тилетняя модель Ёсуман Холова.

Юная, но уже опытная модель, выехала на конкурс 16 апреля со своим национальным директором Ниссо Каюмовой. По условиям конкурса участница должна быть обладательницей международных титулов. Кандидатура Ёсуман была предложена агентством New Era Model Studio и прошла веб-кастинг. За плечами Ёсуман на сегодняшний день числятся победы на Международном конкурсе красоты и таланта в Китае (титул первой Вице-мисс Глобал Туризма 2017), международном фестивале моделей и дизайнеров Pierre Cardin в Астане (третье место и Гран-при Miss Fashion House International-2016).

Как сообщает директор New Era Model Studio Ниссо Каюмова, 8-ё сезон Miss SuperTalent of the World проходит с невиданным размахом. В рамках конкурса на мероприятии проходит международная неделя моды, на которую приглашены Организаторы мировых Подиум недель из ОАЭ, США, Польши, России, Кореи и др. Все конкурсантки в обязательном порядке примут участие на этой неделе моды.

Кстати, Ниссо Каюмова также представляет дом мод Dunya NEW Era Fashion House с гостевым визитом в Корее, где покажет свою новую коллекцию. Стоит отметить, что в рамках конкурса пройдет и Церемония Награждения дизайнеров и звёзд фэйшн-шоу.

Модельные параметры Ёсуман Холовой: Рост – 176 см, объем груди – 84 см, объем талии – 60 см, объем бедер – 92 см, вес – 69 кг

По традиции, у каждой участницы будет несколько конкурсных выходов: в национальном костюме, вечернем наряде, купальнике и конкурс талантов, где Ёсуман выступит с танцем по современной хореографии.

- Полагаю, что у Ёсуман большие шансы: она производит на жюри и организаторов конкурса хорошее впечатление, - рассказывает Ниссо Каюмова. - Она опытная модель с яркой и выразительной внешностью с восточной изюминкой и опытом на международных конкурсах. Мы рассчитываем на успех.

Гранд Финал конкурса состоится 13 мая на лучшей площадке в Сеуле Lake of Goyang.

В Конкурсе Красоты и Таланта Miss SuperTalent of the World-2017 принимают участие девушки от 18 до 25 лет из 165 стран мира.

Напомним, что в прошлом году на конкурс Miss SuperTalent of the World-2016 выезжала другая наша соотечественница Диана Нуруллина, вошедшая в лидирующую десятку и завоевавшая звание «Top Model Awards».

Руководство New Era Model Studio выражает благодарность за поддержку Послу Республики Таджикистан в Юной Корее Юсуфу Шарифзода.