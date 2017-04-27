Работники Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией на итоговом собрании, посвященном 10-летию создания Агентства. Январь 2017 года.

Среди арестованных - бывший заместитель главы Агентства, начальники как минимум двух управлений, следователи, оперативные сотрудники. По неофициальным данным, задержанные подозреваются в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Аресты продолжаются

На данный момент наши источники говорят об аресте 17 сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией. Среди них бывший заместитель главы Агентства Давлатбек Хайрзода, он был задержан в Согдийской области при попытке покинуть пределы республики. В самом антикоррупционном агентстве «АП» сообщили, что Хайрзода был отправлен на пенсию в январе этого года.

Арестован также начальник следственного управления Фируз Холмуродов. В настоящее время ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – «Мошенничество» и «Превышение служебных полномочий».

По некоторым данным, среди арестованных также следователь Фирдавс Ниёзбадалов. Однако в интервью «АП» тесть Ниёзбадалова, бывший секретарь Совбеза РТ Амиркул Азимов заявил, что его зять не задержан. Но Азимов категорически отказался дать контакты Ниёзбадалова, чтобы мы могли сами удостовериться, что он на свободе. Мы также предложили Азимову, чтобы Ниёзбадалов связался с нами сам, но пока этого не произошло.

Сообщалось, что еще один из сотрудников антикоррупционного ведомства - Умед Камолов - объявлен в розыск. Позже отец Камолова сообщил СМИ, что его сын хотя и уволен из антикоррупционного ведомства, но находится дома. Сам Умед Камолов на связь не выходит. Удостовериться в том, что Камолов, как и Ниёзбадалов не находятся под следствием, до сих пор не представляется возможным.

В самом Агентстве «АП» заявили, что все задержанные лица еще до ареста были уволены из органов антикоррупционного ведомства - неделю назад, примерно тогда же, когда началась совместная операция спецслужб по задержанию подозреваемых. Причину увольнения в Агентстве не назвали. И это единственная информация, которую Агентство посчитало нужным сообщить СМИ…

Уголовное дело в отношении арестованных ведет следственная группа, сформированная Генеральной прокуратурой.

Агентство комментариев не дает…

По данным источника «АП» в правоохранительных органах, арестованные подозреваются в подделке документов, мошенничестве и получении взяток. За что, в каком размере, от кого? Об этом ничего не известно. Попасть хоть к кому-то из руководства Агентства на прием не удалось.

Последнюю попытку получить хоть какую-то информацию мы предприняли в среду, 26 апреля, на заседании парламента, в котором участвовал глава Агентства Сулаймон Султонзода, однако он отказался комментировать этот вопрос, сославшись на секретность информации. «Это секретно», - заявил он, при этом не объяснив, о какой секретности идет речь.

И в самом деле, о чем может идти речь? В каком преступлении могут быть замешаны сотрудники Агентства? Что, наконец, произошло в высших эшелонах власти, чтобы началась такая крупная операция?

Об этом мы можем только догадываться. Но версии есть.

Версия 1: Больница «Истиклол»: взятка в 500 (!) тысяч долларов

По некоторым данным, аресты сотрудников Антикоррупции могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства (УКС) города Душанбе Саидшарифа Анварова. На прошлой неделе суд города Душанбе приговорил его к 18 годам лишения свободы за дачу взятки и растрату бюджетных средств при строительстве медицинского центра «Истиклол».

К 18 годам тюрьмы также был приговорен Фазлиддин Махмудов, руководитель компании «Точикколхозсохтмон». Его заместитель Фируз Рахмонов получил пять лет тюрьмы.

В целом подсудимые присвоили свыше 18 млн сомони… А стоил объект, к слову, 706 млн сомони.

Уголовное дело в отношении Анварова и других шести человек вело два года назад как раз таки Агентство по борьбе с коррупцией. Фируз Рахмонов был задержан при попытке дачи взятки в размере около полумиллиона долларов сотруднику антикоррупционного ведомства. Через Рахмонова экс-начальник УКС хукумата Душанбе Саидшариф Анваров пытался подкупить сотрудника антикоррупционного ведомства после финансовой проверки строительства медцентра «Истиклол».

Так вот, по опять же некоторым данным, дело это еще не завершено, так как в коррупционных схемах участвовал не один сотрудник Агентства. Не случайно массовые аресты начались чуть ли не в день оглашения приговора экс-главе УКС. По слухам, не договорившись с правосудием, одни просто начали сдавать других. От обиды ли или по какой другой причине - неизвестно.

Возможно также, что «засветились» сотрудники Агентства и в деле по проверке проекта «Доступное жилье». В январе 2017 года опять же Агентство по борьбе с коррупцией возглавило расследование фактов присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе. Основные факты присвоения касались реализации проекта «Доступное жилье», начатого еще предыдущим мэром столицы Махмадсаидом Убайдуллоевым.

Тогда замглавы Агентства Абдукарим Зарифзода говорил, что причиной расследования стали некие жалобы от жителей города, а инициатором проверки стал новый руководитель города – Рустами Эмомали.

Версия 2: Борьба силовиков за влияние

По другой версии, последние аресты могли стать результатом межведомственной борьбы между силовыми структурами Таджикистана. Она стала явной с самого начала образования Агентства по борьбе с коррупцией, когда против него в связи с «исфаринским делом» открыто выступил бывший генеральный прокурор Бободжон Бобохонов. В тот раз «войну силовиков» выиграл тогдашний директор Агентства Шерхон Салимзода, а генпрокурор Бобохонов был отправлен в отставку.

Несмотря на это, негласное соперничество между силовыми ведомствами продолжалось всегда. Но возможно, что сейчас подключился и третий игрок.

То есть не исключено, что сегодня мы стали свидетелями проявления этой конкуренции. Такая версия имеет право на существование, потому что при любом раскладе ослабление или даже ликвидация конкурирующей структуры усиливает остальных игроков. В данном случае, по мнению экспертов, может усилиться влияние Генпрокуратуры и Госкомитета по национальной безопасности.

Версия 3: Дело Зайда Саидова

Журналисты обратили внимание на то, что в числе арестованных оказались практически все члены следственной группы по делу известного предпринимателя Зайда Саидова. Тот же начальник следственного управления Агентства Фируз Холмуродзода в 2013 году возглавлял следственную группу по данному делу и стал известен широкой публике. Тогда адвокаты Зайда Саидова выявили фальсификацию следственной группой заключения по результатам анализа ДНК. В заключении, которое представило суду следствие, говорилось, что Зайд Саидов изнасиловал девушку и у нее есть от него ребенок, что подтверждают анализы ДНК.

Однако российская лаборатория «Био Папа», куда и отправляла следственная группа материалы Зайда Саидова, дала адвокатам копию заключения, совершенно противоречащего результату, который был представлен суду следственной группой. Но, несмотря на представленный адвокатами документ, обвинение в изнасиловании не было снято. А следственная группа за фальсификацию так и не была привлечена к ответственности.

Делом Зайда Саидова занимался и ныне арестованный глава организационно-инспекторского управления Джамолиддин Мухамадзода. В 2013 году, когда Агентство расследовало это уголовное дело, он (на тот момент он был Муробов) возглавлял следственное управления Антикоррупции. Не раз упоминалось во время следствия по делу Саидова и имя бывшего следователя Агентства Фирдавса Ниёзбадалова. Подследственные и их адвокаты не раз жаловались на то, что он применяет в их отношении недозволенные методы, вплоть до рукоприкладства.

В связи с последними арестами высказывается версия, что власти намерены освободить из тюрьмы Зайда Саидова и продемонстрировать обществу, что нарушители закона понесли наказание. Эта версия выглядит несколько наивной, но чем черт не шутит. В любом случае наказание силовиков, открыто нарушавших закон, вызовет положительный резонанс в обществе.

Версия 4: Власти решили ликвидировать Агентство

По четвертой версии, дело в отношении большой группы сотрудников Агентства объясняется намерением властей ликвидировать это ведомство, как неэффективное. В этом году Агентству по борьбе с коррупцией исполнилось десять лет. И все эти годы эксперты утверждали, что эта структура, по сути, не нужна, она лишь дублирует деятельность соответствующих управлений в других правоохранительных органах.

Сам президент Эмомали Рахмон 17 февраля 2015 года провел заседание Совета безопасности, на котором буквально разгромил деятельность Агентства.

Тогда за различные нарушения из этого ведомства были уволены 330 из 495 сотрудников, работавших на тот момент в его штате. Глава государства тогда заявил: «Когда я создавал Агентство по борьбе с коррупцией, я рассчитывал на вас. А что получилось? Сами занимаетесь коррупцией… Если и впредь будете работать, как сейчас, работать на себя, создавать проблемы, то я ликвидирую эту структуру».

Эта версия могла бы иметь право на существование, но вчера на заседании парламента в таджикское антикоррупционное законодательство были внесены поправки, согласно которым главным антикоррупционным ведомством продолжает оставаться Агентство по борьбе с коррупцией, оно же упоминается и в Стратегии по противодействию коррупции в РТ до 2020 года. В этой связи ликвидация Агентства выглядит пока маловероятной.

Выводы

Все сказанное выше – всего лишь версии, которые рождаются в условиях полного молчания властей и государственных СМИ. Надеемся, что в ближайшее время станет понятнее, что именно происходит в антикоррупционном ведомстве страны и чем объясняются последние массовые аресты.

Однако, каковы бы ни были причины, мы должны понимать одно: эффективная борьба с коррупцией возможно только при твердой политической воле руководства страны и прозрачности самого этого ведомства. В противном случае Агентство, призванное бороться с коррупцией, не сможет победить это зло даже в своих рядах.