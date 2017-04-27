На заседании правительства, которое провел сегодня президент, были рассмотрены проекты двух постановлений о взаимодействии таможенных служб Таджикистана и Узбекистана по упрощению таможенных процедур и взаимной торговле.

Члены правительства Таджикистана рассмотрели сегодня вопросы, связанные с проектом правительственного постановления «О проекте Протокола между Таможенной службой РТ и Государственным таможенным комитетом РУ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах». Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, данное сотрудничество предполагает упрощение таможенных процедур, обмен опытом и данными, исследования и профилактику таможенных правонарушений.

Проект другого постановления правительства касается проекта Протокола взаимодействия между таможенными службами двух стран при сопоставлении данных таможенной статистики взаимной торговли. Данное сотрудничество, как сообщает пресс-служба главы государства, нацелено на обмен таможенной статистической информации между странами, правильное определение реального состояния двустороннего внешнего торгового оборота, предотвращение контрабанды товаров и транспортных средств, анализ состояния реального развития экономики, разработку торгово-платежного баланса, соблюдение налогового и таможенного законодательства.

Также на заседании правительства был рассмотрен кадровый вопрос, утвержден новый состав коллегии Комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ.

На заседании были одобрены и представлены на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в Конституционный закон «О Правительстве РТ», в Кодекс об административных правонарушениях, «О естественных монополиях», «О государственной регистрации актов гражданского состояния», также проекты двух законов - «О рекламе» и «О дорожном движении».

Фото пресс-службы президента РТ 1 /5

По проекту Соглашения между правительствами Таджикистана и Катара о регулировании рабочей силы в Государстве Катар был заслушан отчет министра труда, миграции и занятости населения Сумангул Тагозода.

Эмомали Рахмон отметил, что важность данного соглашения заключается в упорядочении рабочей силы Таджикистана в Катаре. Он поручил руководителям ответственных структур страны принять необходимые меры для вступления в законную силу данного межправительственного соглашения в сфере трудовой миграции. Было подчеркнуто, что подписание данного соглашения о сотрудничестве согласовано на уровне глав двух государств, этот документ будет способствовать дальнейшему развитию и расширению двусторонних отношений Таджикистана и Катара в сферах, представляющих взаимный интерес.

Затем были рассмотрены вопросы Отраслевой программы по реализации Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 2013-2020 годы, установления оперативного краткого единого номера связи «112» КЧС в качестве номера вызова экстренной службы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

На заседании также были рассмотрены вопросы, связанные с ходом реализации Закона «Об упорядочении национальных традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», подготовки социально-экономических отраслей страны к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Была выражена озабоченность ходом соблюдения закона «Об упорядочении национальных традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», особенно государственными служащими. В связи с этим было отмечено, что в большинстве случаев нарушителями установок закона являются должностные лица, члены правительства, депутаты, госслужащие, а также их дети и близкие родственники, которые самовольно проводят пышные торжества, не соблюдают правил дорожного движения, позволяют своим детям приезжать в учебные заведения на дорогих автомобилях. В связи с этим Эмомали Рахмон дал строгое указание обеспечить обязательное соблюдение требований действующего законодательства страны, регулировать и привести в соответствие с требованиями закона проведение любых народных и национальных торжеств и мероприятий, обязательно соблюдать правила дорожного движения, особенно должностными лицами, а также усилить дисциплинарную ответственность и показатели административных штрафов в отношении правонарушителей, родителей и их детей.

Было подчеркнуто, что отныне в случае повторного правонарушения членами правительства, депутатами нижней палаты парламента, членами верхней палаты, председателями областей, городов и районов, их детьми и близкими родственниками последует наказание вплоть до освобождения от государственной службы и отчисления из вузов.

Руководителям всех министерств и ведомств, государственных организаций и учреждений было поручено уже сейчас приступить к подготовке предстоящей осенне-зимнему периоду, мобилизовать все имеющиеся ресурсы и возможности для проведения зимнего периода.

Президент поручил руководителям всех министерств и ведомств, организаций и учреждений расширить весенние полевые работы, благоустройство, а также усилить меры по предотвращению угроз стихийных бедствий, связанных с погодой в стране.