Саудовская Аравия утвердила количество квот для таджикистанцев на совершение хаджа. Оно осталось прежним – 6 тысяч, хотя шли разговоры, что в этом году сокращение квот коснется и Таджикистана.

В настоящее время продолжается набор желающих совершить паломничество к святым местам, сообщили «АП» в Комитете по делам религии и упорядочению традиций и обрядов.

Квоты на совершение хаджа в этом году получат таджикистанцы, чей возраст превышает 40 лет. Они также должны иметь хорошее здоровье, перед тем как получить разрешение на хадж желающие должны будут пройти медицинскую комиссию.

В особом порядке будет проверяться и финансовое состояние желающих совершить хадж. «Главы управлений по делам религии на местах должны лично посетить семью будущего паломника, и сами удостовериться об их финансовом положении, проблемах, долгах и пр. Если у семьи, которая желает отправить кого-то в хадж, имеются долги, в том числе перед банком, то заявление будет возвращено», - отметил источник в Комитете.

Между тем, по словам источника, стоимость хаджа до сих пор не определена. «Но однозначно, она будет выше, чем в минувшем году, из-за повышения курса доллара к сомони», - добавил представитель Комитета по делам религии.

Также власти Саудовской Аравии повысили размер ряда визовых сборов и ввели новые пошлины. Как сообщает Gulf News, Эр-Рияд принял такое решение для диверсификации экономики.

Теперь посетившие королевство иностранцы должны заплатить за выезд 200 саудовских риялов (около 53 долларов). Стоимость разовой въездной визы сроком на два месяца выросла более чем в 10 раз - с 50 до 530 долларов, плюс 26 долларов за каждый дополнительный месяц. При этом паломники, впервые приехавшие в страну, освобождены от уплаты сбора.

Некоторые компании в России определили стоимость путевки в хадж в 2017 году, она варьируется от 4300 до 12 тысяч долларов. В Казахстане такая поездка будет стоить 3800 долларов, в Азербайджане – от 4450 до 5200 долларов, в Турции – свыше 4500 долларов.

В стоимость хаджа, как правило, входят авиаперелет в обе стороны, проживание в отелях Мекки и Медины, трехразовое питание (горячее питание), жертвенное животное, трансфер в Мине, Арафате и Муздалифе, медицинская страховка, вакцинация, сопровождение гида, рабочей группы и группы медиков, а еще чемодан и ручная сумка с символами страны. А также стоимость визы, плюс специальные курсы для паломников до отъезда в Саудовскую Аравию.