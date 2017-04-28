Власти китайской провинции Синьцзян на северо-западе страны запретили давать новорожденным имена с религиозным контекстом, которые используются обычно среди мусульман. В список запрещенных попали десятки имен, пишет Азаттык.

Выступая 25 апреля в эфире Радио Свободная Азия, официальный представитель администрации Синьцзяна подтвердил сообщения западных СМИ о том, что такие имена, как Ислам, Коран, Мекка, Джихад, Имам, Саддам, Хадж и Медина, входят в список имен, запрещенных правящей в Китае Коммунистической партией в представленных недавно «Правилах дачи имен этнических меньшинств».

Представитель полиции Урумчи, административного центра Синьцзяна, сообщил, что дети с такими именами будут исключены из системы государственной регистрации, которая предоставляет доступ к здравоохранению и образованию.

Правила затрагивают преимущественно коренные этнические группы, в основном исповедующие ислам. Это как минимум 10 миллионов уйгуров, свыше 1,5 миллиона казахов, около 150 тысяч кыргызов, пяти тысяч татар, четырех тысяч таджиков и около тысячи дунган.

Уйгуры на протяжении длительного времени жалуются на отношение к ним со стороны правительства Китая. Правящая Коммунистическая партия Китая жестко контролирует доступ в неспокойный регион, проверка информации о Синьцзяне через независимые источники представляет собой большую сложность.

Ранее власти этого региона развернули борьбу с религиозным экстремизмом, запретив, в частности, женщинам носить никабы, а мужчинам - «нетипичные бороды».

В Синьцзяне проживает около половины 23-миллионной общины мусульман страны.