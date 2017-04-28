Американская авиакомпания United Airlines достигла соглашения с пассажиром, который был насильно высажен с рейса после того, как отказался покинуть своё кресло. Инцидент произошёл в начале месяца.

69-летний врач получил травмы, когда сотрудники служб безопасности волокли его по проходу. Во избежание судебного процесса компания выплатит ему крупную компенсацию, размер которой не разглашается, сообщает Euronews.

Помимо этого, было объявлено, что в случае избыточного бронирования United Airlines будет выплачивать до 10 000 долларов тем, кто добровольно откажется от полёта. Пассажиры с энтузиазмом восприняли это известие: «Пожалуй, это может показаться чрезмерной реакцией, но United отвечает перед своими акционерами, и компании нужно восстановить имидж». «Это просто абсурдная сумма. Вроде как почти надеешься, что и тебя тоже из самолёта вышвырнут».

Компания также заявила, что избыточное бронирование на её рейсах будет ограничено, и пообещала, что не станет больше обращаться к сотрудникам службы безопасности в подобных ситуациях.

Инцидент произошел 9 апреля на борту самолета Чикаго-Луисвилль. Находящимся в салоне пассажирам объявили, что на рейс было продано больше билетов, чем мест в самолете. В связи с​ этим пассажиров попросили освободить четыре места для сотрудников авиакомпании.

Авиакомпания предложила в качестве альтернативы другой рейс, компенсацию и размещение на ночь в гостинице. Никто из пассажиров к просьбе не прислушался, после чего на борт вошли правоохранители и выборочно попросили четырех человек покинуть салон самолета.

Один из них - китаец, отказался подчиниться требованиям, его насильно выволокли из салона, взяв под руки. На кадрах видеозаписи, которую распространяют в СМИ и в социальных сетях, видно, что лицо пассажира разбито и окровавлено.

После этого генеральный директор United Airlines Оскар Муньос извинился перед пассажирами рейса.

Американское министерство транспорта заявило, что изучает инцидент со снятием пассажира с рейса и никаких комментариев пока не дало.

Через два дня после инцидента на торгах холдинг United Continental Holdings, в который входит авиакомпания United Airlines, потерял в своей рыночной стоимости более $600 млн