В городе Нурек школьница пыталась сделать селфи у реки, но не удержалась и упала в воду. Тело девочки до сих пор не найдено.

25 апреля после школьных занятий девятиклассница Нишона Умарова решила сделать селфи у реки Вахш. Девочка не удержалась и упала в реку, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по ЧС Умеда Юсупова.

«Ее подруги, которые находились рядом, бросились за помощью, но течение реки очень сильное. Девочку спасти не удалось. На месте уже третий день работают спасатели, но ее тело до сих пор не обнаружено», - сообщила Умеда Юсупова.

По данным КЧС, это первый случай в Таджикистане, когда из-за попытки сделать селфи погиб подросток.

Первые упоминания в СМИ о гибели человека из-за попытки сфотографировать себя появились в 2014 году, пишет MIT Technologe Review. Установлено, что за тот год во время попытки сделать селфи погибло 15 человек. Через год показатель заметно вырос — 39 смертей. В 2016 году из-за селфи уже погибло 73 человека, что даже больше, чем количество погибших от нападения акул. В общей сложности, за три года селфи 127 раз становилось причиной смерти людей.

Чаще всего селфи-смерть наступала из-за падения с высоты, что говорит о тяге людей фотографироваться на краю обрывов, скал и высоток. Также большое количество селфи-смертей происходило в воде, особенно при прыжках в воду с высоты. На втором месте по количеству смертей во время селфи стоят случаи на железной дороги. В США и России значительная доля селфи-смертей связана с оружием.

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