Раз в неделю «Азия-Плюс» опубликует по одному видео со всех четырех районов города Душанбе. Мы не претендуем на глубокий анализ ситуации, мы лишь показываем локальные проблемы, то, что первым бросается в глаза, показываем, как выглядят наши дома и улицы и что о благоустройстве города думают сами жители.

В январе после назначения новых руководителей столичных районов, мы попросили их рассказать о ближайших планах на своих должностях, проблемах волнующих столичных жителей и путях их решения. Но они отказались. Тогда мы решили сами выйти в город.

…В этом районе тоже много разбитых дорог, тротуаров, мусора. Но главная проблема «Железнодорожного» района - это отсутствие в кранах жильцов питьевой воды. А вместе с тем где-то она просто уходит в песок…

С какими проблемами сталкиваются ежедневно жители района Исмоила Сомони, смотрите здесь.

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