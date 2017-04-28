Очередной герой проекта «Таджикистан: поколение NEXT» наш соотечественник, директор департамента внутреннего аудита Альфа-Банка (Беларуси) - Сухроб Курбанов.

В интервью «АП» он рассказал о будущем кризисном времени, о мерах по укреплению курса сомони и о своем глобальном проекте - «Хамватан» (Соотечественник).

О Сухробе Курбанове

- Я поступил в Московский государственный университет сервиса в 2002 г. Первые испытания начались уже при распределении в университет, вместо начала сентября направление выдали в конце, как следствие я пропустил целый месяц занятий, которые нужно было наверстать. В годы учебы в Университете я сталкивался со многими вызовами. Это и жизнь в общежитии вдали от родных и близких, это и скептицизм со стороны преподавателей. Думаю я смог успешно справиться со всеми вызовами. На мой взгляд, мне удалось показать, что можно хорошо учиться и при этом не менее быть успешным и в других направлениях, например в спорте и т.д.

За годы учебы я успешно выступал на различных соревнованиях по боксу, по футболу. Во мне всегда была уверенность, что я смогу, и я с верой в душе и с уверенностью шаг за шагом шел к успеху. Период учебы в университете и в российской экономической Академии им. Плеханова очень сильно укрепили меня изнутри, что, безусловно, помогло в дальнейшей трудовой деятельности.

На свою первую официальную работу в аудиторскую компанию я прошел путем тестирования и собеседования. Помню, что было несколько желающих занять вакантную позицию ассистента Внутреннего аудитора, но выбрали именно меня, и это еще раз дало мне стимул и уверенность, что информация о том, что везде берут только "своих" - не соответствует действительности. И что руководителям компаний нужны знающие, понимающие, интеллектуально развитые сотрудники.

Сухроб со своими коллегами Фото предоставлено С. Курбановым

С удовольствием проработал в аудиторской компании около 3-х лет. Так как период работы в этой компании пришлось на период моей учебы в аспирантуре, то я периодически сидел до 2-х часов ночи и писал диссертацию, которую с первого раза защитил.

Так как считаю, что человек должен быть прогрессивным (иначе наступает стадия регресса), я перешел уже в подразделение Внутреннего аудита одного из крупнейших банков. В этом банке мне больше всего запомнился процесс собеседования и принятия на работу. Со мной беседовал Директор департамента и двое его заместителей около 1,5 часов. После мне практически сразу позвонили и сказали, что моя кандидатура одобрена руководством. Я с удовольствием проработал в этом банке около года.

Далее в моей жизни появился АО Альфа-Банк. Про процесс собеседования и прохождения отбора я не буду говорить, так как это было очень непросто. Этот Банк дал мне очень многое в жизни, огромный багаж знаний, огромное количество друзей и знакомых. Наряду с тем, что этот банк дал мне он еще и требовал от меня. Я всегда очень ответственно подходил к своей работе и к тому уровню доверия, которое мне оказывалось. Брал на себя ответственность, проводил генерацию идей, все задания и задачи выполнял своевременно.

Иногда бывали случаи, что необходимо было выполнить ту или иную работу в срочном порядке, в таких случаях я тоже никогда не отказывался. Одним словом, у меня всегда была проактивная позиция, как следствие - руководство мне всегда доверяло и знало, что на меня можно положиться, и я не подведу.

Кроме того, вышеуказанные качества стали основой для того чтобы меня назначили руководителем проверок и у меня в группе было до 8 аудиторов. С этой задачей я также справлялся. Ввиду того что я был очень активным сотрудником в подразделении, руководство очень часто делегировало мне участие в мероприятиях, связанных с деятельностью внутреннего аудита которые проводились со стороны профессиональных ассоциаций и компаний, таких как: ACFE, IIA, Deloitte, KPMG, Thomson Reuters и т.д.

У меня несколько посылов к читателям: учитесь и совершенствуйтесь, никто не сделает это за вас Занимайтесь спортом - это даст вам больше уверенности в себе и укрепит ваш потенциал конкуренции. Дорожите своей репутацией (никогда не обманывайте, не злоупотребляйте доверием). Будьте проактивны (генерируйте идеи, предлагайте их, реализовывайте их). Будьте позитивны в жизни и на работе. Цените и любите свою семью, цените и уважайте своих сотрудников и своих руководителей. Умейте моделировать и продумать ваше решение на несколько ходов вперед.

Об уникальном идентификационном коде

Объединяет молодых и перспективных ребят из Таджикистана то, что мы выросли на традиционных ценностях, таких как: любовь и уважение к родителям, к старшим, к родине; дружелюбие: открытость; гостеприимство. Кроме того в наших геномах заложены культурные и научные знания наших великих предков: Омара Хайяма, Рудаки, Фирдавси, Авиценны и других классиков, что также дает и в будущем даст нам уникальный идентификационный код для поддержания контакта друг с другом.

Сухроб Курбанов Фото предоставлено С. Курбановым

На мой взгляд, в мире очень много талантливых молодых ребят и девушек, которые родились и выросли в прекрасном Таджикистане, но, по-моему, они не знают, как показать свои достижения, в чем они могут быть полезными своей исторической родине…

О будущем кризисном времени

Давать прогнозы всегда очень затруднительно, потому что они зависят от значительного количества факторов, которые в большинстве случаев не поддаются прогнозу. Например, в 2011 никто не мог спрогнозировать, что из-за урагана произойдет катастрофа на японской АЭС Фукусима и за два дня индекс Nikkei упадет на 16,5 процентов (ущерб от этой катастрофы для экономики Японии за 5 лет составил примерно 192 млрд. USD).

Возвращаясь к вашему вопросу, экономики стран СНГ в частности России и Таджикистана в ближайшие 3-5 лет ожидают непростые времена. Все мы знаем насколько зависит экономика Таджикистана от российской экономики в силу множество объективных и субъективных факторов.

Существенная часть сельскохозяйственного экспорта из Таджикистана также направляется в РФ (сужение спроса в РФ из-за снижения покупательной способности населения ввиду кризисных явлений может привести к уменьшению объема экспорта из республики).

О ситуации в таджикских банках

Предоставлять консультации/рекомендации не зная реальной ситуации внутри того или иного банка, на мой взгляд, неправильный подход. Каждое из кредитных учреждений имеет свои причины или совокупность причин, которые привели к проблемам. В одном банке такой причиной может быть низкий уровень корпоративного управления, в другом низкий уровень риска менеджмента, в третьем неправильная стратегия, в четвертом низкая вовлеченность линейного персонала и т.д.

В целом, для выхода из сложной ситуации, с которыми столкнулись банки Таджикистана, необходимо разбираться со сложностями каждого банка индивидуально. Принцип "всех будем лечить одинаково" тут не должен стать доминантой, хотя концептуальные подходы могут быть едины.

Что касается вашего вопроса: когда все станет хорошо? Могу сказать, что это будет зависеть от того, когда заинтересованные стороны начнут понимать причины проблем и смогут выстроить: правильную кадровую политику; выработают актуальную в текущих условиях стратегию роста и развития банка; определить источники финансирования, за счет которых можно исправить сложившуюся ситуацию.

Наряду с вышеизложенным, также выработают ключевые механизмы эффективного управления. В целом, если говорить о банковской системе Таджикистана, то на текущий момент ситуация непростая.

О мерах укрепление курса сомони

Национальная валюта сомони очень быстро реагирует на изменение курса российского рубля к доллару, которое приводит к тому, что местные предприниматели и банки Таджикистана сразу же сталкиваются с высокой волатильностью валюты и не знают, как выстроить свою работу.

Чтобы эти сложности были преодолены, нужны поэтапные шаги и структурные реформы. Для примера могу отметить следующее, например можно было бы направить усилия по увеличению доли высокотехнологичных продуктов/услуг в структуре экспорта РФ (например, Индия в 2015-2016 г. экспортировала ИТ-услуги на сумму около 100 млрд. USD, а Российская Федерация всего на сумму около 14 млрд. USD).

О своих предложениях

Я надеюсь, что Таджикистан будет стабильно развиваться и в ближайшем будущем станет страной с достаточно высоким уровнем жизни. Для этого имеются предложения по развитию экономики Таджикистана, развитию банков, банковского сектора.

Другое дело, что эти предложения нужно "встраивать" в уже существующие процессы, стратегии, видения и т.д. Для того чтобы реализовать какие-то идеи, изначально необходимо провести предметные разговоры с ответственными лицами (акционерами, представителями банков, министерств и т.д.).

О глобальной программе «Хамватан» (Соотечественник)

Одним из возможных действий, которые позволяют Таджикистану поэтапно усиливать свои позиции на международном уровне, на мой взгляд, является грамотное использование интеллектуального-культурно-спортивного потенциала соотечественников/таджикистанцев, проживающих за рубежом.

Возможно необходимо начать с того, что в 2018 или 2019 г. запустить национальную программу Соотечественников/Таджикистанцев, проживающих заграницей и постараться в рамках данной программы собрать и систематизировать информацию о деятелях культуры и науки, о молодых ученых, врачей, специалистов в области финансов, специалистов в области ИТ, спортсменов и т.д.

Цели такого мероприятия:

1.Чтобы Соотечественники/Таджикистанцы проживающие заграницей чувствовали, что они нужны республике (таким образом, мы сохраняем и усиливаем компоненты общности/культурной идентичности);

2. Знания и практический опыт соотечественников могут быть использованы для развития республики и усиления ее позиций на международной арене. Например, я вижу потенциал в сфере ИТ, в сфере медицины, туризма, "bio agriculture", образовательных услуг. Имеет смысл рассмотреть возможность организации государственных строительных компаний, которые будут заключать контракты и строить объекты в государствах персидского залива с нуля и т.д.

В целом механизм реализации данной программы я вижу следующим образом:

1.Принимается решение о разработке и запуске программы;

2. Назначается организация, которая будет курировать данную программу;

3. Создается экспертное сообщество

4. Определяются механизмы реализации программы, например, создается официальный сайт проекта, вовлекаются дипломатические представительства в зарубежных странах, на сайтах дипведомств размещается ссылка на официальный сайт Программы;

"Занимайтесь спортом - это даст вам больше уверенности в себе", - рекомендует Сухроб Фото предоставлено С. Курбановым

5. Далее на официальном сайте дается краткий исторический ракурс о Таджикистане и о том, почему для страны важно участие соотечественников/таджикистанцев в данной программе;

6. После ознакомления с информацией на сайте предлагается заполнить краткую либо расширенную форму, в котором можно указать информацию о себе, свои идеи, чем можешь быть полезен для устойчивого развития Таджикистана.

7. Далее ключевые идеи/мысли/стратегии, которые предоставляются экспертному сообществу со стороны соотечественников/таджикистанцев, анализируются и сегментируются;

8.На финальном этапе осуществляется подведение итогов, где на государственном уровне в честь выдающихся соотечественников /таджикистанцев организовываются мероприятия. Ну, конечно, поддерживаются отношения в рамках сообщества на созданном официальном сайте.

Подчеркиваю, что все это необходимо делать в рамках правового поля Республики Таджикистан и международных требований.

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