Двухлетний ребенок и первоклассник погибли в результате двух ДТП, которые произошли 27 апреля на юге Таджикистана. По данным фактам ведется следствие.

27 апреля, примерно в 7:30 утра, 29-летний житель Джалолиддина Балхи на своей автомашине марки «Мерседес», следуя задним ходом, совершил наезд на двухлетнего малыша, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана. Ребенок из-за полученных травм скончался в больнице.

В этот же день, примерно в 16:30 28-летний водитель автомашины марки «Опель-Астра», житель Бохтарского района, при движении со стороны города Курган-Тюбе в сторону Бохтара не смог обеспечить безопасность дорожного движения и совершил наезд на 8-летнего жителя Курган-Тюбе. Ученик 1-го класса скончался в больнице.

По данным фактам ведется следствие.

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