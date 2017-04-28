«Таджикские солдаты - сыновья таджикских матерей - должны рисковать своими жизнями ради 141,1 тысячи квадратных километров Таджикистана, трех соток земли под жилье или же одного метра под черную могилу?!» - открытое письмо матерей района Рушан Основателю мира и национального согласия, Лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

«Мы, группа матерей Шугнанского района ГБАО, обращаемся к Вам - Лидеру и предводителю нации, гаранту безопасности, стабильности и спокойной жизни населения, выражая искреннюю благодарность за Ваши усилия за годы государственной независимости Республики Таджикистан, направленные на обеспечение мира и согласия.

Уважаемый Лидер нации, достижение высоких общечеловеческих ценностей в нынешних условиях неспокойного мира, региональных катаклизмов и политического кризиса является сложным процессом. Однако, несмотря на это, Вы, уважаемый Глава государства, предпринимаете огромные усилия для достижения Республикой Таджикистан уровня передовых стран мира, за что мы, жители Рушанского района, в особенности матери, посылаем Вам свои добрые молитвы.

К сожалению, недавно, в те дни, когда славное население нашей республики отмечало 24-летие образования Вооруженных Сил страны, скорбная весть о смерти военнослужащего десантной бригады военной части 06870 сержанта Эхсона Илчибекова (жителя района Рушан) нас, особенно матерей, сильно опечалила.

Уважаемый Лидер нации, ради сохранения территориальной целостности страны и защиты достигнутого долгожданного мира многие таджикские матери за годы независимости потеряли своих сыновей, что может понять каждый человек. Однако с 1993 года до настоящего момента в военных частях Таджикистана в результате непорядочности руководства этих частей погибло 17 солдат только из одного Рушанского района, что не может не вызывать тревогу.

Уважаемый президент, таджикские матери в годы Советской власти с большой радостью, песнями и музыкой, высоким чувством гордости отправляли со слезами радости своих сыновей в ряды Советской армии. Эти слезы радости Вы, Лидер нации, хорошо помните, так как сами получили благословение матери и с чувством патриотизма покинули порог своего дома, отправляясь на трехлетнюю службу. Вспомните, когда с высоко поднятой головой завершили службу Родине и вернулись домой, таджикская мать обнимала Вас у порога дома и лила слезы гордости.

Теперь представьте тяжелое состояние матери, которая с надеждой ждала у порога каждый час, но в день празднования образовании Вооруженных Сил принесли безжизненное тело ее дитя, которого она обняла также со слезами, но с горькими слезами.

Уважаемый Глава государства, как рассказывают сыновья, демобилизованные с военной службы, по истечении 24 лет после образования Вооруженных Сил Таджикистана в военных частях республики до сих пор царит нездоровая атмосфера. Признаки неприемлемой "дедовщины" все еще существуют, довольствие солдат (одежда, питание, досуг) не соответствует современным требованиям. С такими негативными явлениями мы встречаемся в Бадахшане, когда наблюдаем за служащими на пограничных заставах солдатами. Негативные явления, о которых можно узнать из рассказов демобилизованных солдат, разочаровывают таджикскую молодежь в военной службе.

Придуманные государственными органами и военными комиссариатами районов республики особые способы привлечения молодежи к военной службе, такие как обещание участка земли под строительство дома взамен службы, водительские права, освобождение от ответственности за мелкое хулиганство и прочее, рождают в сознании молодых людей призывного возраста недоверие к добровольной службе Родине-Матери. Разве сын может требовать от матери оплату за то, что должен ухаживать за ней?!

Покойный сержант Эхсон Илчибеков, по словам руководства военной части 06870, в течение восьми месяцев образцовой службы дошел от рядового солдата до сержанта и был назначен командиром отделения. Он ушел на службу во время весеннего призыва 2016 года. Хотя желал добровольно служить в рядах Вооруженных Сил страны, но, опять же, был привлечен к военной службе способом «участок земли под строительства жилья взамен службы».

Возникает вопрос: таджикские солдаты - сыновья таджикских матерей - должны рисковать своими жизнями ради 141,1 тысячи квадратных километров Таджикистана, трех соток земли под жилье или же одного метра под черную могилу?!

Уважаемый Лидер нации, в связи с вышеизложенным, со свидетельствами солдат и достоверными фактами от граждан республики, можно указать на некоторые военные части, однако не хочется многословить.

Мы с сердцами, полными материнской любви, просим Вас - Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Таджикистан - для предотвращения таких позорных случаев и обеспечения доверия населения к Лидеру нации и правительству республики поручить соответствующим военным структурам взять под серьезный контроль состояние всех военных частей республики. Расширить агитационную работу с использованием новых воспитательных средств, придать особое значение довольствию солдат, чтобы наши дети с достойными чувствами защищали свою Родину и народ и возвращались с военной службы к матерям смелыми мужчинами с высоко поднятыми головами.

Уважаемый Глава государства, в других странах после гибели человека родители получают компенсацию. Компенсации в размере 3500 сомони, которая выплачивается за погибших таджикских солдат, хватает только на проведение церемонии похорон.

В связи с этим, для уважительного отношения к памяти погибших солдат просим Вас, уважаемый Лидер нации, чтобы компенсации потери жизни солдат были пересмотрены, хотя жизнь детей невозможно компенсировать никакими деньгами.

С надеждой, что начиная с новой кампании по призыву молодежи в ряды Вооруженных Сил Таджикистана, мы, матери, как в былые годы, будем передавать в объятия Родины-Матери своих детей с песнями и плясками и слезами радости, просим для Вас от милостивого Всевышнего удачи в обновлении и укреплении защитной крепости независимого Таджикистана!»

Группа матерей - жительниц района Рушан, всего 23 подписи