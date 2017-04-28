На недавнем кинофестивале "Ак Илбирс" в Бишкеке победу в номинации "Лучший актер Центральной Азии" завоевал артист из Таджикистана Баходур Миралибеков за роль в фильме "Сон обезьяны" молодого кинорежиссера Руми Шоазимова. А 20 апреля этот фильм наряду с 6 другими игровыми картинами поборется за главный приз – «Гранатовый браслет» – XXIII кинофестиваля "Литература и кино" в России.

Накануне поездки мы пообщались с Руми Шоазимовым.

Успех картины

- Руми, вы в своем молодом возрасте уже успели снять несколько короткометражных фильмов: «Птица», «Характеры», «Хористка», «Приданое», а в 2014 году - свою дипломную работу «Вездесущий». И теперь - ваш первый полнометражный игровой фильм «Сон обезьяны», мировая премьера которого прошла в сентябре прошлого года в Южно-Сахалинске. Интересно, что вы сняли философскую мистическую притчу по мотивам рассказа английского писателя Уильяма Джейкобса «Обезьянья лапка», а не, как мы привыкли видеть у многих таджикских режиссеров, фильм с восточным колоритом. Почему?

- Сейчас в каждой стране снимается много фильмов - национальных бытовых драм. Однако я полагаю, что, даже взяв за идею показать реальность жизни, какая она на самом деле, этого нельзя добиться. Почему? Потому что режиссер показывает эту жизнь сквозь призму своего видения, через свое воображение. Но этого недостаточно.

Раньше я снимал то, что советовали учителя - такое классическое кино. Мне же захотелось снять картину в жанре «нуар» - «черный фильм». И свою дипломную картину «Вездесущий», которую я защитил во ВГИКе с отличием, я решил снять в этом жанре.

Что же касается полного метра, нашел рассказ «Обезьянья лапка», из которого взял скелет и уже по нему вместе со сценаристом Александром Бондарем написали сценарий, где все построено на символике и метафорах. Основной смысл фильма – призыв к миролюбию и милосердию.

- А как подбирали актеров? Если честно, игра Миралибекова, которого мы привыкли видеть на театральной сцене, очень сильная в фильме…

- Баходура Миралибекова я снимал в своей дипломной работе, и признаюсь вам, что еще до написания сценария знал, что только он будет играть главного героя.

Обидно, что столько лет богатый актерский потенциал Миралибекова не был полностью раскрыт, его мало снимали, хотя видели богатую психологическую энергетику. Поэтому кастинга как такового я не проводил. И для Асланшо Рахматуллоева – еще одного замечательного актера – мы специально придумали роль, чтобы показать и его мастерство. Кроме того, в нашей картине сыграли Зульфия Садыкова, Тереза Заурбекова, Сиявуш Рахматуллаев, Юнус Юсупов. С таким коллективом было легко работать, поэтому фильм был снят на одном дыхании.

- Слышала, что фильм был снят всего за 25 дней и зимой, хотя события, согласно сценарию, происходят осенью. Вы куда-то торопились?

- Дело в том, что подготовительный период был долгим, а когда пошло финансирование, у меня в распоряжении был всего месяц. Кстати, это кинопроект «Таджикфильма», продюсером которого был Носир Саидов, а средства на создание фильма выделило государство.

Мне нравится работать на «Таджикфильме», здесь есть хорошие условия: новая техника, оптика, свет - и, главное, работают прекрасные люди, всю свою жизнь отдавшие кино. И хотя зарплата у нас маленькая, не это самое главное.

Что касается съемок, из-за сжатых сроков мы работали по 16 часов; шли дожди, потом – снег, но съемки останавливать было нельзя, поэтому мы разгребали снег и снимали. Кстати, съемки проходили в окрестностях Душанбе.

Фестивальный фильм

- После того как «Сон обезьяны» попал на Южно-Сахалинский кинофестиваль, он был номинирован на кинопремию «Тулпар» в Казахстане, а потом на кинопремию «Ак Илбирс» в Кыргыстане. Что дальше?

- Теперь мы участвуем на XXIII Российском кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине. Мне приятно, что наша картина будет бороться за главный приз – «Гранатовый браслет». Особенно интересно, что «Сон обезьяны» выставлен наряду с очередным фильмом известного советско-российского режиссера, народного артиста РФ Сергея Соловьева - создателя известной трилогии "Асса", "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". Для меня такая возможность - это уже победа. Ведь фестиваль – это знакомство с мэтрами кино, с новыми друзьями и единомышленниками.

Кстати, Гатчинский кинофестиваль – некоммерческий, и когда меня пригласили, то с сожалением отметили, что ограниченная смета не позволяет оплатить мне транспортные расходы. Тогда я обратился к руководству авиакомпании «Таджик Эйр», и они оказали мне поддержку и взяли на себя транспортные расходы, за что я им очень благодарен.

После фестиваля планирую оставить все фестивальные тусовки и заняться новым проектом.

- Каким?

- Планирую снять фильм по киноновеллам Тимура Зульфикарова. Рабочее название проекта - «Золотой попугай в метели».

- Почему Зульфикаров? Ведь по произведениям Тимура Касымовича снято уже многое и многими…

- Я считаю Тимура Зульфикарова гением и счастлив, что он находится в Таджикистане. Его творчество – это то, что мы называем большой литературой. Многие привыкли к полупьесам, а у него настоящая поэтика, которой так не хватает в современном кинематографе.

Проект находится на рассмотрении «Таджикфильма», и я очень надеюсь, что государство поддержит его.

Выросший на советских традициях

- Руми, что интересно: нашей Независимости - 25 лет, а вам всего лишь 24 года. Не родились в советское время, но выросли на советском кино и окончили во ВГИКе мастерскую советского режиссера Владимира Меньшова. Почему вам так нравится советский кинематограф?

- Потому что это была настоящая школа, которая дала миру потрясающих режиссеров. Например, в мастерской Михаила Ромма учились Тарковский, Шукшин, Соловьев, Михалков, Меньшов и даже наш известный таджикский режиссер Анвар Тураев. Эти режиссеры открыли новые направления в кино и заслуживают высокого почтения.

- А почему вы стали режиссером? Ваши родные как-то связаны с кино?

- Нет, мои родители – ученые: отец - доктор философских наук, профессор, мама – музыкант, культуролог, кандидат философских наук, но большая любительница кино. Любовь к кино у меня проявилась в детстве, когда еще в 2002 году американский профессор Колумбийского университета, коллега моего отца, Питер Синнот привез мне оригинальный диск «Властелин колец». Меня больше привлекла вторая часть, где было показано, как снимался сам фильм. Я был в восторге от увиденного и прокручивал эту часть по несколько раз в день. Тогда я понял, что хочу это делать – снимать кино.

Во ВГИК я поступил по президентской квоте, так как был стипендиатом «Дурахшандагон». Из Таджикистана в том году был я один. Первые два года было очень тяжело, мои первые учебные работы подвергались критике, но я стойко держался, и с третьего курса все пошло «как по маслу».

…Это знаменательный год – Год молодежи, почему бы не поддержать молодых? Ведь предназначение кинематографа - воспитывать зрителя, развивать его, делать людей человечнее. И если зритель что-то вынес для себя, открыл что-то новое, стал лучше, умнее и добрее, значит, цель достигнута.

И еще мне кажется, что, прежде всего, надо снимать честно, а свой зритель он обязательно найдется.