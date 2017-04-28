Для различных приобретений и удовлетворения потребительских нужд лучшим выходом являются потребительские кредиты. Брать потребительские кредиты в наши дни стало делом привычным, так как благодаря им быстро решается проблема нехватки денег. Не откладывайте свои нужды на потом – Банк Эсхата поддержит вас!

Банк Эсхата уделяет особое внимание потребительским кредитам и предлагает клиентам доступные условия для достижения их целей. Стоит отметить, что в Банке Эсхата комиссия за выдачу кредита не взимается и составляет 0%.

Координатор потребительского кредитования Банка Эсхата Акмал Насриддинов отметил: «Мы готовы оказать клиентам финансовую поддержку в виде многоцелевого потребительского кредита на выгодных для клиента условиях для приобретения мебели, бытовой техники, компьютерной техники и мобильных устройств, а также для улучшения жилищных условий, проведения торжественных мероприятий, получения образования, лечения и многого другого. Мы используем индивидуальный подход к клиентам и предлагаем им льготные условия кредитования. Потребительские нужды есть у всех, поэтому мы не ограничиваем доступ к потребительскому кредиту.

Нашими клиентами могут стать люди любых профессий, в том числе и сотрудники бюджетных учреждений. Так, для сотрудников сферы образования и здравоохранения разработан специальный кредитный продукт «Маърифат ва Мадад». И мы не останавливаемся на этом, продолжая разрабатывать другие виды продуктов».

Нужда порождает потребность. Не стоит испытывать недостаток в чем-то, подавайте заявку на потребительский кредит в Банк Эсхата и достигайте своей цели!

С подробными условиями потребительского и других видов кредитования вы можете ознакомиться, позвонив по номеру +992-44-600-0-600, или на сайте банка.