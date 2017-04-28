10 апреля 2017 года исполнилось ровно 87 лет со дня прибытия в Душанбе первых двадцатипятитысячников.
10 апреля 1930 года в столицу Таджикистана прибыл поезд Ташкент – Сталинабад. Когда состав подошел к перрону, военный оркестр заиграл «Интернационал». Руководители молодой Таджикской республики, работники правительственных учреждений, военные, сотни простых дехкан и еще немногочисленные рабочие предприятий города пришли на станцию, чтобы встретить этот не совсем обычный поезд.
Как только состав остановился, из него стали выходить сотни людей. Это были в основном молодые мужчины и женщины, приехавшие в Таджикистан по решению правительства СССР в качестве организаторов производства и руководителей колхозного движения. Только из Москвы в помощь братскому Таджикистану было направленно на постоянную работу 150 рабочих фабрик «Трехгорная мануфактура», «Красная роза», «Парижская коммуна».
Все они имели значительный производственный и трудовой стаж, богатый опыт общественной работы и были из когорты двадцатипятитысячников (передовые рабочие крупных промышленных центров СССР, добровольно поехавшие по призыву Коммунистической партии на хозяйственно-организационную работу в колхозы в начале 1930-х годов, в период коллективизации сельского хозяйства), приехавших в Таджикистан для организации колхозов и производств.
Токари и фрезеровщики. Учителя и врачи
Двадцатипятитысячники сыграли огромную роль в организации производств и колхозов в Советском Таджикистане. С их помощью изменялся быт дехкан, внедрялись передовые методы хозяйствования и, конечно, распространялась русская культура.
Значительная часть рабочих-двадцатипятитысячников навсегда осталась в Таджикистане.
Роль русских людей в развитии Таджикистана, их вклад в становление страны просто ни с чем не соизмерить. Политики и министры, академики и ведущие ученые Академии наук, директора и главные инженеры заводов, сотрудники научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, преподаватели вузов и учителя школ, секретари ЦК, обкомов и райкомов - русские работали практически во всех сферах общества республики.
Особо следует отметить высококвалифицированных русских рабочих, токарей и фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков и металлургов, гидростроителей, железнодорожников, своим трудом заложивших основы промышленности современного Таджикистана.
Важно отметить, что Россия в отношении Таджикистана выполнила, безусловно, позитивную цивилизационную роль. Было создано государство, общество, оно было оформлено, развиты культурные и социальные институты, созданаы промышленность и агропромышленный комплекс, развито образование и здравоохранение, силовые структуры.
Прошли годы…
Ко времени распада великой советской державы русских в Таджикской ССР проживало более 400 тысяч человек. Почти 8% населения нашей страны. Около 40% душанбинцев были русские, да и по численности русские находились в стране на третьем месте после таджиков и узбеков.
Сегодня большинство русских покинули нашу страну и ушли почти из всех сфер жизнедеятельности таджикского общества, в том числе из экономики и политики.
Видимо, есть некая грустная и незримая закономерность в том, что теперь, когда русская литература и язык вытеснены из общественного сознания и, по сути, упразднены, нам припоминаются те или иные имена поэтов недавнего прошлого, советского периода истории Таджикистана.
Талантливый и известный русский поэт советской эпохи Ярослав Смеляков, будучи в Душанбе, словно предвидя будущее, написал в 1962 году одно из своих самых пронзительных стихотворений, посвященное русским Таджикистана - «Ода русскому человеку»:
О этот русский непрестанный,
Приехавший издалека,
Среди чинар Таджикистана,
В погранохране и в Цека.
В прорабской временной конторке,
Где самый воздух раскален,
Он за дощатой переборкой
Орет азартно в телефон.
В коммунистической артели,
Где Вахш клубится и ревет,
Он из отводного тоннеля
наружу камень выдает.
Участник жизни непременный,
Освоив с ходу местный быт,
За шатким столиком пельменной
С друзьями вместе он сидит.
Совсем не ради маскировки,
А после истинных работ
В своей замасленной спецовке
Он ест шурпу и пиво пьет.
Высокомерия и лести
И даже признаков того
Ни в интонации, ни в жесте
Вы не найдете у него.
Не как слуга, не как владыка -
Хоть и подтянут, но открыт -
По-равноправному с таджиком
товарищ русский говорит.
Еще тогда, в году двадцатом,
полузабывшемся вдали,
его винтовка и лопата
тебе, дехканин, помогли.
Потом не раз из дальней дали
На помощь родине твоей
Москва и Волга высылали
своих отцов и сыновей.
Их много, чистых и нечистых,
Трудилось тут без лишних слов:
Организаторов, чекистов,
Учителей и кулаков.
Мы позабыть никак не в силах -
Ни старший брат, ни младший брат, -
О том, что здесь, в больших могилах,
На склонах гор, чужих и милых,
сыны российские лежат.
Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.
Сегодня на православном кладбище Душанбе более 1 500 000 русских могил, могил русских людей, навсегда связавших свою жизнь и судьбу с Таджикистаном. Их больше, чем ныне живущих в нашем городе жителей…
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