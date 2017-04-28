Двадцатипятитысячник, рабочий фабрики «Трехгорная мануфактура», депутат Верховного Совета Таджикской ССР Алексей Макаров, активный строитель и организатор хлопкоочистительных заводов в Таджикистане. Похоронен на душанбинском кладбище.

10 апреля 2017 года исполнилось ровно 87 лет со дня прибытия в Душанбе первых двадцатипятитысячников.

10 апреля 1930 года в столицу Таджикистана прибыл поезд Ташкент – Сталинабад. Когда состав подошел к перрону, военный оркестр заиграл «Интернационал». Руководители молодой Таджикской республики, работники правительственных учреждений, военные, сотни простых дехкан и еще немногочисленные рабочие предприятий города пришли на станцию, чтобы встретить этот не совсем обычный поезд.

Александр Семенов (1873 - 1958) - виднейший русский, советский востоковед, доктор исторических наук, профессор, действительный член (академик) Академии наук Таджикской ССР, директор Института истории, археологии, этнографии АН Таджикской ССР (с 1954 года), депутат Верховного Совета Таджикской ССР. Похоронен на душанбинском кладбище.

Как только состав остановился, из него стали выходить сотни людей. Это были в основном молодые мужчины и женщины, приехавшие в Таджикистан по решению правительства СССР в качестве организаторов производства и руководителей колхозного движения. Только из Москвы в помощь братскому Таджикистану было направленно на постоянную работу 150 рабочих фабрик «Трехгорная мануфактура», «Красная роза», «Парижская коммуна».

Вячеслав Красичков (1898–1978), таджикский селекционер и растениевод. Герой Социалистического Труда (1966). Автор 14 тонковолокнистых сортов хлопчатника. Академик (1957–1978) и вице-президент (1957–1960) АН Таджикской ССР. Похоронен на душанбинском кладбище.

Все они имели значительный производственный и трудовой стаж, богатый опыт общественной работы и были из когорты двадцатипятитысячников (передовые рабочие крупных промышленных центров СССР, добровольно поехавшие по призыву Коммунистической партии на хозяйственно-организационную работу в колхозы в начале 1930-х годов, в период коллективизации сельского хозяйства), приехавших в Таджикистан для организации колхозов и производств.

Дмитрий Зиновьев - двадцатипятитысячник, рабочий фабрики «Парижская коммуна», организатор колхозного движения в Ленинском районе, секретарь Кокташского райкома партии, депутат Верховного Совета Таджикской ССР. Похоронен на душанбинском кладбище.

Токари и фрезеровщики. Учителя и врачи

Двадцатипятитысячники сыграли огромную роль в организации производств и колхозов в Советском Таджикистане. С их помощью изменялся быт дехкан, внедрялись передовые методы хозяйствования и, конечно, распространялась русская культура.

Олег Добровольский - астроном, академик АН Таджикской ССР. С 1946 г. возглавлял отдел кометной астрономии, был директором института астрофизики АН Тадж. ССР. В 1970-е годы под его руководством построена вторая очередь Гиссарской обсерватории и заложена высокогорная обсерватория Санглок.

Значительная часть рабочих-двадцатипятитысячников навсегда осталась в Таджикистане.

Иван Гусев - бригадир монтажников-высотников, строитель Душанбинского цементного завода, Нурекской гидроэлектростанции. Похоронен на душанбинском кладбище

Роль русских людей в развитии Таджикистана, их вклад в становление страны просто ни с чем не соизмерить. Политики и министры, академики и ведущие ученые Академии наук, директора и главные инженеры заводов, сотрудники научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, преподаватели вузов и учителя школ, секретари ЦК, обкомов и райкомов - русские работали практически во всех сферах общества республики.

Иван Новохатный (1870 – 1953). В 1924 году был направлен из Москвы в Душанбе. В 1929 году организовал республиканскую малярийную станцию. Создал в Душанбе Санитарно-бактериологический институт. Похоронен на душанбинском кладбище.

Особо следует отметить высококвалифицированных русских рабочих, токарей и фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков и металлургов, гидростроителей, железнодорожников, своим трудом заложивших основы промышленности современного Таджикистана.

Депутат городского совета, мотористка Душанбинского цемзавода Валя Рубанова, 1963 год. Похоронена на душанбинском кладбище

Важно отметить, что Россия в отношении Таджикистана выполнила, безусловно, позитивную цивилизационную роль. Было создано государство, общество, оно было оформлено, развиты культурные и социальные институты, созданаы промышленность и агропромышленный комплекс, развито образование и здравоохранение, силовые структуры.

Георгий Мазуровский - диктор таджикского телевидения. Похоронен на душанбинском кладбище.

Прошли годы…

В. Зайцева - заслуженный врач Таджикской ССР, доктор медицинских наук, депутат Верховного Совета СССР от Таджикской ССР. Похоронена на душанбинском кладбище

Ко времени распада великой советской державы русских в Таджикской ССР проживало более 400 тысяч человек. Почти 8% населения нашей страны. Около 40% душанбинцев были русские, да и по численности русские находились в стране на третьем месте после таджиков и узбеков.

Генерал-лейтенант Александр Чудесов. С 1923 по 1925 год - начальник Варзобского укрепленного района. В годы ВОВ командир 24-й кавалерийской дивизии, 32-й кавалерийской дивизии. Депутат Верховного Совета Таджикской ССР. Похоронен на душанбинском кладбище

Сегодня большинство русских покинули нашу страну и ушли почти из всех сфер жизнедеятельности таджикского общества, в том числе из экономики и политики.

Иван Чувелев (1897 – 31 декабря 1942) - советский актёр, заслуженный артист РСФСР (1935). Снимался в фильмах «Дети капитана Гранта» (Айртон), «Волга-Волга», «Гроза» (Тихон) и др. Похоронен на душанбинском кладбище.

Видимо, есть некая грустная и незримая закономерность в том, что теперь, когда русская литература и язык вытеснены из общественного сознания и, по сути, упразднены, нам припоминаются те или иные имена поэтов недавнего прошлого, советского периода истории Таджикистана.

Борис Бибиков (1900 – 1986) - советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог. Лауреат Сталинской премии. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947), Башкирской АССР (1959) и Таджикской ССР (1964). Снимался в фильмах «Майор Вихрь», «Приходите завтра» и др. Похоронен на душанбинском кладбище.

Талантливый и известный русский поэт советской эпохи Ярослав Смеляков, будучи в Душанбе, словно предвидя будущее, написал в 1962 году одно из своих самых пронзительных стихотворений, посвященное русским Таджикистана - «Ода русскому человеку»:

О этот русский непрестанный,

Приехавший издалека,

Среди чинар Таджикистана,

В погранохране и в Цека.

В прорабской временной конторке,

Где самый воздух раскален,

Он за дощатой переборкой

Орет азартно в телефон.

В коммунистической артели,

Где Вахш клубится и ревет,

Он из отводного тоннеля

наружу камень выдает.

Участник жизни непременный,

Освоив с ходу местный быт,

За шатким столиком пельменной

С друзьями вместе он сидит.

Совсем не ради маскировки,

А после истинных работ

В своей замасленной спецовке

Он ест шурпу и пиво пьет.

Высокомерия и лести

И даже признаков того

Ни в интонации, ни в жесте

Вы не найдете у него.

Не как слуга, не как владыка -

Хоть и подтянут, но открыт -

По-равноправному с таджиком

товарищ русский говорит.

Еще тогда, в году двадцатом,

полузабывшемся вдали,

его винтовка и лопата

тебе, дехканин, помогли.

Потом не раз из дальней дали

На помощь родине твоей

Москва и Волга высылали

своих отцов и сыновей.

Их много, чистых и нечистых,

Трудилось тут без лишних слов:

Организаторов, чекистов,

Учителей и кулаков.

Мы позабыть никак не в силах -

Ни старший брат, ни младший брат, -

О том, что здесь, в больших могилах,

На склонах гор, чужих и милых,

сыны российские лежат.

Апрельским утром неизменно

к ним долетает на откос

щемящий душу запах сена

сквозь красный свет таджикских роз.

Сегодня на православном кладбище Душанбе более 1 500 000 русских могил, могил русских людей, навсегда связавших свою жизнь и судьбу с Таджикистаном. Их больше, чем ныне живущих в нашем городе жителей…