ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 МАЯ
День международной солидарности трудящихся.
1931 – Впервые в аэропорту начали базироваться два самолета Ф-13 Создан Таджикский авиаузел
1940 – В Сталинабаде впервые сдано в эксплуатацию первое озеро – Комсомольское, с двумя пляжами мужским и женским
1960 – Над Свердловском сбит американский самолет–шпион У–2, нарушивший государственную границу СССР над Таджикистаном.
1993 – В Таджикистан возвратились первые 300 беженцев из Афганистана.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 МАЯ
1901-1976 – Родился композитор и музыкант Мухаммаджон Муминов.
1914-1998 – Родился государственный деятель Мирзо Рахматов (Председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР).
1916-1972 – Родился режиссёр Назрулло Тиллоев.
1922-1993 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Мехрубон Назаров.
1928-1997 – родился народный писатель Таджикистана Ашур Сафар.
1928 – Родился писатель Бобо Ходжи.
1929 – Родился киноактер, знаток и собиратель национальных музыкальных инструментов, Народный артист Таджикистана Гурминч Завкибеков.
1937 – Родилась актриса театра и кино, Народная артистка Таджикистана Марьям Исаева.
1938-1993 – Родился писатель Бурхон Гани.
1940 – Родился переводчик Амиркул Насимов.
1946-2011 – Родился фотограф Кизилбой Афгонов.
ПОГОДЫ НА 1 МАЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью -3+2, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 4-9 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Худжанд- Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 16-18 тепла.
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