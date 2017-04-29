Стороны согласовали назначение второго российского авиаперевозчика из Жуковского, а также договорились об отмене ограничений на полеты в РФ таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».

Авиационные власти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан. Как пояснил ТАСС источник, знакомый с итогами переговоров, Россия также отменит ограничения на полеты в РФ таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».

В начале апреля Россия ограничила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в Москву (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании «Ямал» на осуществление полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан.

13 апреля в Москву по приглашению российской стороны вылетела делегация таджикского Минтранса, однако после двух дней переговоров стороны ни к чему не пришли: Таджикистан тогда взял паузу на несколько дней, и никак не прокомментировал причину приостановки переговоров.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжаются еще с прошлого года: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией «Ямал» полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты «Сомон Эйр» в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к «Сомон Эйр» были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании «Ямал» полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд.

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus