В Согдийской области вынесен обвинительный вердикт 31-летнему мужчине, который признан виновным в участии в экстремистской группировке «Содиклар». Данная группа, по сведениям таджикских спецслужб, является ячейкой запрещенного в Таджикистане «Исламского движения Узбекистана».

На севере Таджикистана впервые осужден активист группы «Содиклар», которая является ячейкой террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ).

Как сообщил «АП» источник в правоохранительных органах области, 31-летный житель джамота Исфисор Бободжон Гафуровского района Согдийской области Сулейман Файзиев был признан виновным в организации экстремистской группы и приговорен к 4 годам лишения свободы.

Источник «АП» отметил, что осужденный являлся активным членом группы «Содиклар». Файзиев присоединился к группе в 2012 году и был ее активным членом. Во время задержания из его жилого дома было обнаружено и изъято множество дисков и литературы, принадлежащей ИДУ.

Впервые о «Содиклар» таджикские спецслужбы стали упоминать после того, как в августе 2016 года были задержаны два ее активиста. Свою пропагандистскую деятельность мужчины вели в одной из мечетей. Задержанные также приговорены к различным срокам наказания.