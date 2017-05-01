Душанбинский ЦСКА «Памир» воспользовался осечкой «Худжанда» в восьмом туре чемпионата Таджикистана по футболу и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Как сообщает официальный сайт ФФТ, 30 апреля были сыграны два матча восьмого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги. «Регар-ТадАЗ» добился домашней победы со счетом 2:1 над «Худжандом», взяв реванш за поражение недельной давности.

Счет в игре уже на 7-й минуте красивым ударом метров с 25-ти открыл защитник хозяев Доробджон Эргашев. Перед самым перерывом Шерзод Махамадиев удвоил преимущество регарцев. Во втором тайме худжандцы бросились отыгрываться и на 71-й минуте заработали пенальти, который четко реализовал капитан команды Манучехр Ахмедов. Спустя четыре минуты хозяева остались вдесятером.

За грубую игру с поля был удален защитник Бахтиёр Каландаров. В оставшееся время «Худжанд» мог спасти встречу, однако не смог воспользоваться численным преимуществом и в итоге потерпел второе поражение в этом сезоне.

Осечкой «Худжанда» воспользовался столичный ЦСКА «Памир», который одержал крупную гостевую победу над прошлогодним серебряным призером чемпиона фархорским «Хосилотом» со счетом 4:0. В составе армейцев дубль сделал иранский легионер Мехди Джализи.

Еще по одному мячу в ворота «Хосилота» провели Комрони Мирзонаджот и Шарафджон Солехов. После этого успеха ЦСКА с 13-ю набранными очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, сместив оттуда «Худжанд», который, в свою очередь, с 11-ю очками расположился на третьем месте. При этом, футболисты с берегов Сырдарьи провели на одну игру меньше, чем армейцы.

Следующий, девятый тур чемпионата Таджикистана в высшем дивизионе будет сыгран через неделю. В субботу, 6 мая, «Худжанд» на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» примет гиссарский «Баркчи». А столичный ЦСКА «Памир» проведет домашний матч против турсунзадевского «Регар-ТадАЗа». На следующий день, 7 мая, на стадионе «Пахтакор» в Курган-Тюбе местный «Вахш» примет фархорский «Хосилот».