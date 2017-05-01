Международный день солидарности трудящихся, который на протяжении 92 лет отмечался и в Таджикистане, с этого года исключен из списка выходных праздничных дней.

Данное решение было принято таджикским парламентом 16 ноября 2016 года: в тот день депутаты одобрили предложенные правительством страны поправки в закон «О праздничных днях», согласно которым Международный день солидарности трудящихся в Таджикистане будет праздноваться без выходного дня.

В Таджикистане Первомай отмечался еще с советских времен. До развала СССР в республике 1 мая обязательно проходили парады, демонстрации трудящихся. Последнее десятилетие этот праздник отмечался лишь сторонниками Коммунистической партии, но официальные власти все равно организовывали массовые праздничные гуляния в парках.

Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 странах мира, но не все они празднуются именно 1 мая.

В СССР первое мая было праздником рабочих. В нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер. Для большинства граждан этой страны этот день сегодня — всего лишь повод для развлечений, дополнительный выходной.

Кстати, в Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане и Шри-Ланке празднуют День труда.

В США праздник с таким же названием – День труда отмечают в первый понедельник сентября.