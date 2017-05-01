Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал, что выход страны из Европейского союза побуждает его вернуться в политику. Об этом он рассказал в интервью The Daily Mirror, пишет РБК.



«Brexit стал для меня прямой мотивацией более активно заниматься политикой. Нужно выполнять эту работу, и я буду это делать», — сказал он.

По словам Блэра, он собирается принимать активное участие в организации политических дебатов. ​При этом бывший премьер заявил, что он не бросит работу в своем благотворительном фонде, чтобы вновь стать членом британского парламента.

«Не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал. Это бы означало, что я не забочусь об этой стране, а это не так», — рассуждает бывший премьер-министр.



Блэр уверен, что британцы могут передумать выходить из ЕС, когда они увидят положения конечной сделки по Brexit.



В начале марта The Mail on Sunday со ссылкой на источники писала, что Блэр в Вашингтоне участвовал в тайных переговорах, в ходе которых обсуждалась его работа в команде американского президента Дональда Трампа. Среди должностей, которые, по данным издания, были предложены экс-премьеру — посланник мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь бывшего премьера сначала отказалась комментировать эти сведения, а затем назвала их «выдумкой».

И хотя Блэр не имеет права занимать официальные должности в Белом Доме, Трамп может назначить его своим помощником, учитывая его политический опыт. Ранее он был посланником на Ближнем Востоке «квартета», куда входил ЕС, США, Россия и ООН.



В середине марта Блэр заявил о создании Института глобальных перемен для борьбы с «пугающим авторитарным популизмом». По его мнению, это сбивает западные страны с демократического пути. Он объяснил, что среди целей института — обучение политиков, как бороться с противниками глобализации и как перестроить центристское политическое движение. В то же время в том интервью The Guardian он заявлял, что не возвращается в политику.