Гавхар Раджабова, она же Пулатова, в недавнем прошлом - одна из известных таджикских спортсменок, представительниц стрельбы из лука. В 2003 году она уехала из Таджикистана в Россию. Сейчас живет в Московской области, работает заместителем генерального директора в транспортной компании.

- Когда я только приехала в Москву, было очень тяжело. В первое время хотела устроиться работать тренером по стрельбе из лука, в частности, у меня были подобные предложения, - говорит Гавхар Раджабова. – Но мне пришлось отказаться по той причине, что на зарплату, которую мне предлагали, не смогла бы жить в Москве с детьми. Я приехала в столицу России с тремя сыновьями, поэтому моя дальнейшая карьера в спорте не продолжилась. Но я до сих пор часто посещаю соревнования по стрельбе из лука в качестве гостьи. Многие мои бывшие коллеги по спорту сейчас работают тренерами. Мы видимся на соревнованиях, общаемся.

- Куда в итоге устроились на работу?

- В том же 2003 году устроилась работать в частную компанию офис-менеджером. Хватало денег, чтобы снять квартиру и немного оставалось на питание. Очень долго снимала квартиру. Сейчас живу в своем доме, который удалось построить за несколько лет. Подняла детей. Двое старших получили высшее образование, сейчас успешно работают в различных организациях. Младший сын учится в 11 классе. Конечно же, без помощи Всевышнего ничего бы у меня бы не получилось.

Гавхар Раджабова Архивное фото

- А сыновья не пошли по вашим стопам? Не стали связывать свою жизнь со спортом?

- Двое старших закончили учебу в своих вузах и сейчас работают менеджерами в разных компаниях. Младший сын профессионально занимался футболом, был чемпионом Москвы 2009 года. У него было много травм, долго лечился. Сейчас в любительском футболе.

Двое старших тоже какое-то время для себя занимались футболом. А в стрельбу из лука я их сама не отдала. На самом деле спорт – это тяжелая работа. Это каждодневные многочасовые тренировки. После того как профессиональный спортсмен уходит из большого спорта, ему в «подарок» достаются травмы.

- Кем работали на тот момент, когда решили перебраться из Таджикистана в Москву?

- В то время я работала тренером по стрельбе из лука в Худжанде и Чкаловске.

- А когда завершили карьеру спортсменки?

- В первый раз повесила лук и стрелы на гвоздь в 1992 году. После этого у меня родились двое младших сыновей. Я сидела дома и воспитывала детей. В 1993 году переехала в Чкаловск, жила там до 2003 года. А немногим ранее, в 2002 году, через десять лет, после того как приняла решение завершить свою карьеру, меня попросили выступить в составе сборной команды Таджикистана на Азиатских играх в Пусане (Южная Корея). После десятилетнего перерыва на этих соревнованиях я заняла 16 место, потренировавшись всего два месяца. Затем выступила еще на нескольких международных соревнованиях, а после этого решила уже окончательно завершить карьеру.

- Расскажите, как проходили ваши тренировки, где и у кого занимались?

- Когда была действующей спортсменкой, тренировалась в родном городе Душанбе, в районе Караболо. Наше стрельбище находилось рядом с физкультурным диспансером. Занималась у Махфират Хасановны Алиевой. Тренировки проходили очень интенсивно. Все спортсмены и тренера с большим удовольствием работали и тренировались. У нас была очень большая конкуренция.

- А как вы пришли в спорт? Почему выбрали стрельбу из лука?

- В стрельбу из лука я пришла еще школьницей, было мне тогда лет 11 или 12. Пришла за компанию с одноклассницей. В основном она хотела записаться в секцию стрельбы из лука. В итоге, она бросила тренировки через какое-то время, а я осталась. В 14 лет выполнила норматив мастера спорта СССР, выиграла множество международных соревнований, в частности, чемпионат Европы в Португалии. В 16 лет стала мастером спорта международного класса. Мне настолько нравился этот вид спорта, что я уже не представляла своей жизни без него, без интересных и интенсивных тренировок.

- Какие достижения в своей карьере можете выделить, какие из них стали наиболее важным для вас?

- Касаясь своих достижений и результатов могу сказать, что положительного в моей карьере было много. Это и победы на международных соревнованиях, и виктории на чемпионатах и Кубках СССР. Но самым главным я считаю первое место на чемпионате Европы в Португалии. На тех соревнования я, в первую очередь, старалась победить себя. Справиться с волнением, максимально выполнить все то, чему меня учили. Это был мой первый выезд за границу. Когда играет гимн страны в честь твоей победы, это что-то неповторимое! У меня была масса впечатлений. Португалия - очень красивая страна.

В целом, я рада тому, как сложилась моя карьера в спорте. Просто немного жаль, что я была вынуждена завершить ее в 25 лет, в 1992 году, из-за известных событий в стране. В те годы не только мне, но и другим многим спортсменам пришлось закончить свою карьеру в спорте. А ведь многие из них были на пике своей формы.

- Можете рассказать какой-либо примечательный момент вашей карьеры? Может быть, что-то запомнилось больше всего?

- В 1985 году у нас были Молодежные игры в Бресте (Белоруссия). Мы все, сборная нашей республики, усиленно готовились к этим соревнованиям. Видать, то ли перетренировалась я, то ли еще какие-то обстоятельства сложились так, что я выступила не очень хорошо, заняла всего лишь 6 место. Тогда я одновременно была в молодежной и взрослой сборных СССР. Несмотря на неудачное выступление, тренер по молодежной сборной включил меня в состав команды для участия в международных соревнованиях в Венгрии. Он всегда верил в меня. А во взрослой сборной у нас был тренер очень строгий. Когда он узнал, что я после плохого выступления в Бресте еду на эти международные соревнования в составе сборной, он сильно ругался. Обещал по приезду из Венгрии исключить меня из состава взрослой сборной СССР, и я должна была сдать всю материальную часть и экипировку.

В Венгрии я выиграла все, что можно было выиграть. Я показала результат 1298 очков. Это был очень приличный показатель. Тренер молодежной сборной радовался больше, чем я. Потому что по приезду, если бы я плохо выступила, ему бы тоже досталось. Когда мы прилетели в Шереметьево, нас встречал второй тренер взрослой сборной СССР и забрал меня на сборы в Новогорск. В итоге, меня не только не исключили из команды, но и включили в состав взрослой сборной на сборы по подготовке к чемпионату мира.

- Бывает ли у вас сейчас ностальгия по Таджикистану?

- Конечно, очень часто скучаю по Таджикистану. Всегда приятно вспоминать о той беззаботной жизни 80-х, когда все дружно приходили на тренировку, занимались, учились кто в школе, кто в институте. Ездили на соревнования, никто не различал и не делил людей по национальности. Все были дружелюбны и гостеприимны. Сейчас стараюсь каждый год приезжать в Таджикистане, так как там у меня все мои близкие и родные. Прошло немало лет, и сейчас я уже жалею, что уехала тогда из Таджикистана. В Москве, конечно же, добилась многого, но деньги и положение - не главное в жизни…

- Вы сказали, что жалеете о том, что уехали из Таджикистана. Как думаете, если бы не покинули страну, как бы все могло сложиться?

- Да, жалею, что уехала из Таджикистана. Жалею, потому что, как бы хорошо ни было, здесь я чувствую себя не совсем своей. На работе меня уважают, с соседями дружны, и это действительно так. Но все равно мне не хватает моих друзей и родственников, которые живут в Таджикистане. Мне не хватает общения именно с ними. Боюсь, что со временем дети утратят наши обычаи. Если бы не обстоятельства, я бы и не уехала. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь там, если бы я не покинула страну. Это ведомо только одному Всевышнему.

- Какие у вас ближайшие планы на будущее?

- В скором времени женится один из моих сыновей. Поэтому в ближайших планах – подготовка к этому знаменательному событию.