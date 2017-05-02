На месте схода оползня в селе Аюу Узегенского района обнаружены тела трех девочек. На месте ЧП возобновились поисковые работы, в них задействованы 500 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС республики Авазбека Айтиева.

Спасатели обнаружили тело девушки, 1997 года рождения, а также двух двух девочек, 2005 и 2015 года рождения. По словам Айтиева, «их тела были найдены на глубине восьми метров, это был край оползня, где была видна крыша дома».

Утром 30 апреля поисковая операция была приостановлена из-за выпавшего снега. Спасатели копали траншею для отвода скопившейся с одной стороны земляной массы воды. Во время проведения этих работ и обнаружили тела девочек.

29 апреля в 6:40 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 1 миллион кубометров. По данным МЧС Кыргызстана, земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека - члены шести семей.