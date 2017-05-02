Таджикский боксер Асрор Вохидов (весовая категория до 56 кг) стартовал с победы на чемпионате Азии в Ташкенте, победив непальского атлета Пурана Рая с убедительным счетом 5:0.

К сожалению, второй таджикский боксёр Баходур Усмонов уступил с результатом 2:3 Аммару Хасану из Ирака.

В очередном чемпионате Азии по боксу принимают участие всего 8 боксеров из Таджикистана. Сегодня на ринг выйдут тот же Асрор Вохидов, во втором этапе он поборется с японцем Ряомеи Танакой.

В весовой категории до 64 кг Фуркатджони Одилхон встретится с боксером из Индонезии Сарохатуя Лумбантобингом, а Бахтиёр Мирзомухаммад (до 75 кг) с Азизом Ачиловым (Туркменистан).

2 мая на ринге сойдутся Бахтовар Сагизов (до 52 кг) - Сеневиратне Бандара (Шри-Ланка), Шаббос Негматуллоев(81 кг) - Шао-Хю Хи (Тайвань), Сиявуш Зухуров (свыше 91 кг) - Хайпенг Му (КНР).

3 мая в борьбу вступает Джахон Курбанов (91 кг), его соперником станет победитель пары Намал Жаявеера (Шри-Ланка) - Мехмуд Санауллах (Пакистан).

Как сообщает официальный сайт чемпионата, в турнире участвуют 29 стран Азиатской конфедерации бокса (ASBC) – Китай, Индия, Иран, Иордания, Казахстан, Южная Корея, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан, Афганистан, Малайзия, Бутан, Ливан, Непал, Палестина, Катар, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Япония, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Сирия и Узбекистан.

Всего зарегистрировано около 200 боксеров. На чемпионате будет разыграно 10 комплектов медалей в десяти весовых категориях и 60 лицензий на чемпионат мира по боксу 2017 года, который пройдёт в Гамбурге с 23 августа по 4 сентября. Лицензии туда получат по шесть лучших боксеров в каждой весовой категории.

Чемпионат Азии по боксу в Ташкенте продолжится до 7 мая.