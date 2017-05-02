В Душанбе прибыл заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Даниэль Розенблум. Одну из первых встреч официальный представитель Госдепа США провел с руководством КЧС Таджикистана.

1 мая по инициативе Посольства США в Таджикистане состоялась встреча председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустама Назарзода с заместителем помощника Госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Даниэлем Розенблумом. Как сообщает пресс-служба КЧС, на встрече также участвовала посол США в Таджикистане Элизабет Миллард.

Глава КЧС рассказал американским гостям о мерах, принимаемых правительством РТ по вопросам снижения рисков стихийных бедствий, а также о развитии двухстороннего сотрудничества в данной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки, переподготовки спасателей, укрепления технического потенциала КЧС и его структурных подразделений.

Розенблум выразил удовлетворение укреплением отношений между США и Таджикистаном во всех сферах, особенно в сфере предотвращения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций. Он подчеркнул, что США заинтересованы и в дальнейшем развивать сотрудничество в сфере предотвращения стихийных бедствий.

«Правительство США придает большое значение развитию двухстороннего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул представитель Госдепа США.

В свою очередь глава КЧС отметил, что двухстороннее взаимодействие даст возможность вывести на новый уровень возможности двух государств в предупреждении ЧС и борьбе с природными катаклизмами.

Как уточнили в посольстве США в Таджикистане, Даниэль Роземблум прибыл в Таджикистан 30 апреля и пробудет здесь с рабочим визитом до 3 мая. Представитель Госдепа уже встретился с представителями правительства и частными предпринимателями республики. Также в планах заместителя помощника Госсекретаря США встреча с представителями гражданского общества Таджикистана. Во время этой поездки представителя США встреча с президентом РТ не запланирована.