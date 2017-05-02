Посвящается светлой памяти таджикского художника Сухроба Курбанова, Народного художника Республики Таджикистан и Народного художника СССР, трижды лауреата Государственной премии Таджикистана им. А. Рудаки (1990, 1996, 2010 гг.). Почетного члена Академий художеств Кыргызстана (1998 г.), России (2009 г.), Украины (2012 г.), почетного профессора Шанхайского университета (2011 г.) и Художественного института Нанкина (201 2г.). В 2000 г. удостоен Золотой Пушкинской медали России, в 2016 г.- почетного знака Министерства иностранных дел России за особый вклад в международное сотрудничество.

Произведения Сухроба Курбанова хранятся во многих известных музеях таких как Метрополитен в Нью-Йорке, Третьяковская галерея в Москве, Государственный музей народов Востока в Москве и т.д.

Сухроб Курбанов. Это имя в Москве было на слуху в 70, 80 и 90 г. Художник из Таджикистана, один из ярчайших звезд республиканской художественной элиты Советского Союза, постоянный участник всех общесоюзных масштабных выставок - главных ежегодных событий культурной жизни СССР. В эти годы он становился, возрастал и в результате стал выдающимся художником и у себя на родине, и далеко за ее пределами.

Курбнов родился в первый год после окончания Великой Отечественной Войны в большой стране под названием СССР, стране - победителе. Во всех ее уголках в то время люди с энтузиазмом и на большом подъеме строили новую, послевоенную жизнь, зализывая чудовищные последствия войны, преодолевая нищету и разорения, и непоколебимо веря в свою страну и свои возможности. Сухроб Курбанов был из тех людей, которые неся в себе эту веру, в полной мере осуществил ее воплощение в своей жизни.

Окончив художественное училище Душанбе, он уехал в столицу и поступил в лучший в стране художественный институт им. Сурикова. Выбор монументального отделения был не случаен - он соответствовал соизмерению художника себя в той культуре, носителем которой становился. Москва, столичные ритмы, высокие профессиональные стандарты, в системе которых он обучался, были вдохновляющими и тонизирующими творческий потенциал факторами. Они накладывались на то ощущение самой плоти жизни восточного человека, которое складывалось под палящим солнцем, иссини безоблачным небом над предгорными пейзажами и доскональным, глубинным знанием своей культуры. Такое сочетание Востока и Запада на базе высокого профессионализма не могло не породить особый феномен советской культуры, который оказался беспрецедентным в мировой истории искусств, и который еще получит свою глубокую, осмысленную оценку. Одним из ярких представителей этого феномена, стал Сухроб Курбанов.

В свой республике на плечи Курбанова и других ведущих мастеров легла ответственность преобразования облика Душанбе. Масштабные монументальные композиции росписи дворца «Вахдат», мозаика на здании электростанции в Нуреке, скульптуры на торце здания Дома литераторов им. М.Турсун-заде, гобелены в библиотеки им. Фирдоуси, все это блестяще выполненные государственные заказы и по сей день формируют облик города.

Однако монументальное искусство не исчерпало потенциал творчества художника. Пространству его личных настроений и переживаний соответствовало станковое искусство и прежде всего живопись. Натюрморты, портреты, пейзажи - фактически все живописные жанры - отражали в разные годы творческие движения художника и его ответы на востребованность времени. Мучительный, но невероятно плодотворный диалог Востока и Запада, которым одержима мировая культура вот уже несколько столетий, органично продолжался и в творчестве Сухроба. Образы его работ в бесконечных вариантах символов и метафор, выстраивались в особую ритмичную линейную и цветовую вязь, хорошо понятную как восточному, так и западному зрителю.

Общественный темперамент Курбанова оказался еще одной гранью его таланта. Соотечественникам еще долгие годы предстоит осознавать вклад художника в культуру страны - руководство Союза художников Таджикистана в течение 30 лет, интенсивная международная выставочная деятельность, активное содействие появлению изобразительного отделения в Институте искусств Таджикистана, преподавательская деятельность, наконец, уже в постсоветское время, учреждение первой в стране частной Арт-галереи.

Сухроб безусловно относился к разряду художников-тружеников. На его родине его справедливо называют художником-интеллектуалом. Мне же представляется он художником-миссионером, чей поэтический художественный дар, выросший на стыке национальной и европейской культур, вынес значение художника далеко за пределы своей страны.

Он был красивым человеком, терпеливым и благородным, хорошим отцом, преданным и верным другом. Во всех смыслах это был человек высокой пробы.