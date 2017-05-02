Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов 1 мая принял участие в работе 6-го Совещания министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония», которое состоялось в Ашхабаде.

Министры иностранных дел стран Центральной Азии и Японии подвели итоги председательствования Туркменистана в Диалоге и определили новые перспективные направления регионального сотрудничества. В этом контексте была выражена признательность Правительству Японии за всемерную поддержку усилий стран Центральной Азии по достижению Целей устойчивого развития и решению социально-экономических задач, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Было отмечено, что итоги визитов премьер-министра Японии в страны Центральной Азии в 2015 году положили начало качественно новому этапу отношений дружбы и взаимодоверия между Центральной Азией и Японией, а совместная реализация их итогов значительно расширила горизонты двустороннего и межрегионального сотрудничества.

Аслов в своем выступлении подчеркнул важность расширения конструктивного сотрудничества между странами-участницами Диалога в двустороннем и многостороннем форматах. Глава МИД Таджикистана призвал в полной мере использовать потенциал Диалога для укрепления взаимовыгодных связей в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, транспортно-коммуникационной областях и других сферах, которые являются ключевыми элементами укрепления регионального сотрудничества, мира и стабильности.

Аслов отметил актуальность и своевременность включения в повестку дня Диалога вопросов борьбы с терроризмом и предотвращения незаконного оборота наркотиков, а также содействие мирному развитию Афганистана.

По итогам совещания были приняты Совместное заявление 6-го Совещания министров иностранных дел и Дорожная карта регионального сотрудничества в области транспорта и логистики Диалога «Центральная Азия + Япония».

Министры иностранных дел стран-участниц Диалога приветствовали вступление Таджикистана в должность следующей страны-председателя на период 2017-2018 г. и проведение очередного 7-го Совещания глав МИД стран Центральной Азии и Японии в 2018 году в Душанбе.

В рамках 6-го министерского совещания Диалога «Центральная Азия +Япония» состоялась встреча Сироджидина Аслова с министром иностранных дел Японии Фумио Киcида.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития таджикско-японских отношений в свете реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Японии Шиндзо Абе в Таджикистан в октябре 2015 года. Аслов и Киcида высказались за углубление практического взаимодействия двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной областях. В этом контексте была подчеркнута важная роль Межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству, первое заседание которой прошло 14 апреля в Токио.

Стороны дали высокую оценку деятельности Японского агентства по международному сотрудничеству в расширении таджикско-японских отношений и отметили существенный вклад Агентства в реализации проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития и усиление социально-экономического, транспортного, энергетического и инвестиционного потенциала Таджикистана, сообщает департамент информации МИД РТ.

Министры иностранных дел Таджикистана и Японии выразили удовлетворение итогам проделанной совместной работы в рамках Диалога «Центральная Азия +Япония» и наметили дальнейшие шаги по усилению регионального и межрегионального сотрудничества в период председательствования Таджикистана в Диалоге в 2017-2018 гг.

В Ашхабаде в рамках 6-го министерского совещания Сироджидин Аслов также встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной областях.