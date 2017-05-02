В Новосибирске состоялась «Монстрация» — шествие с абсурдными лозунгами, которое традиционно устраивают 1 мая. По оценкам городских властей, в нем приняли участие около трех тысяч человек. «Медуза» показала лучшие лозунги, с которыми «монстранты» прошли по главному проспекту Новосибирска.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Монстрация» в этом году прошла под лозунгом «Запрещена в России» в 14 городах, сообщает РБК.​

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Монстрация (от слова демонстрация; также лат. monstratio — показывание) — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность.

Фото: Тайга.инфо

Несмотря на акцентируемую организаторами аполитичность шествия, в этом году часть лозунгов «Монстрации» несла в себе политические намеки.

Фото: Тайга.инфо

Фото: Тайга.инфо

Фото: Тайга.инфо Участник «Монстрации» с флагом «Соединенных штатов Сибири» — это работа омского художника Дамира Муратова, на которой вместо звезд на полосатом полотнище изображены снежинки.

РБК

РБК

«Когда власти провоцируют «Монстрацию» на политизацию, она, несомненно, приобретает политические отблески. К тому же, нельзя запретить людям по-своему откликаться на актуальные события в стране. И, если самые актуальные события сейчас политические — то это веяние времени. Какая жизнь, такая и «Монстрация», — комментирует РБК лидер новосибирской «Партии прогресса» Андрей Гладченко.