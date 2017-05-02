Европейский банк реконструкции и развития рассматривается в качестве потенциального инвестора проекта по реконструкции автодороги Душанбе – Курган-Тюбе.

Возможность участия ЕБРР в проекте обсуждалась на прошлой неделе в Душанбе на встрече министра финансов Таджикистана Абдусалома Курбониёна с главой представительства банка Айтен Рустамовой.

«Особое внимание стороны уделили вопросам софинансирования строительных работ проекта автодороги Душанбе-Курган-Тюбе», - сообщает секретариат Минфина РТ.

Непосредственные работы по улучшению автодороги Душанбе – Курган-Тюбе начнутся в июне этого года. На первом этапе планируется реабилитировать более 33 километров дороги, общая протяженность которой составляет 90 километров.

Для реализации первой фазы проекта собрано 96 миллионов долларов. В частности, 65,2 миллионов долларов выделены Азиатским банком развития, из которых 49,4 миллионов предоставляются в качестве кредита. Еще 12 миллионов выдели Фонд ОПЕК, оставшиеся 17 миллионов предоставит правительство Таджикистана.

Первый этап охватывает реконструкцию дороги от Душанбе до местечки Дари Киик (в нескольких километрах от административного центра Хуросонского района Хатлонской области).

В целом, для полной реализации проекта по реконструкции автодороги Душанбе – Курган-Тюбе потребуется 215 миллионов долларов.

Переговоры с потенциальными инвесторами, к которым причисляется также ЕБРР, продолжаются.

ЕБРР выделил средства в размере 35 миллионов долларов для улучшения столичной автодороги от памятника Авиценны до западных ворот города. Данный проект находится на стадии реализации.