К 1 января 2018 года в органах внутренних дел Узбекистана появятся специальные комнаты для допросов, оснащённые системами стенографирования допроса, видеонаблюдения, средствами аудио- и видеофиксации следственных действий.

Об этом, как сообщает «Фергана», говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений», подписанном 18 апреля 2017 года. Извлечение из постановления опубликовано 1 мая в национальной базе данных законодательства Узбекистана Lex.Uz.

В структуре Следственного департамента будет создан отдел координации и контроля работы дознания и следственных управлений. Отделения (группы) этого отдела появятся и при районных (городских) управления МВД, на работу в них будут принимать только работники, имеющие высшее юридическое образование. Между Следственным департаментом и его территориальными подразделениями внедрят систему видеоконференцсвязи.

Напомним, 10 апреля президент Узбекистана подписал указ «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан». В нем он раскритиковал нынешнее состояние системы МВД и изложил главные направления её реформирования.

Ранее, 16 сентября 2016 года, Шавкат Мирзиёев подписал закон «Об органах внутренних дел». Согласно документу, сотрудники милиции должны обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов граждан «независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения». Закон запрещает милиционерам прибегать к пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Они также обязаны пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физические или нравственные страдания.

Тем временем президент подписал постановление об обеспечении инспекторов по профилактике опорных пунктов ОВД, то есть - участковых милиционеров, служебными квартирами на территории несения ими службы. В 2017-2018 годах им будет предоставлено 1327 таких квартир в жилых многоквартирных домах, а ещё построят 3829 служебных жилых домов.