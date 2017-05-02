В столице Таджикистана пройдет Международный теннисный турнир среди молодежи Tajikistan Open. Соревнования пройдут с 6 по 21 мая.

В Душанбе с 6 по 21 мая впервые за годы независимости пройдет Международный теннисный турнир среди молодежи - Tajikistan Open, приуроченный к Году молодежи, который был объявлен президентом страны. В соревнованиях примут участие спортсмены из 17 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Главными организаторами турнира вступают Федерация тенниса Таджикистана и Международная Федерация Тенниса. Генеральным спонсором и со-организатором этого спортивного мероприятия выступает гостиница «Серена Душанбе».

Примечательно, что впервые Международная федерация тенниса доверила провести этот чемпионат Таджикистану, и в первую очередь это стало возможным благодаря поддержке со стороны бизнеса, а именно со стороны гостиницы «Серена Душанбе».

Проведение такого уровня соревнований указывает на позитивные сдвиги в развитии спорта в стране и способствует укреплению имиджа Таджикистана на международной спортивной арене.

Участие спортсменов из многих стран подчеркивает важность данного мероприятия и дает возможность нашим таджикистанским спортсменам помериться силами и показать свои достижения.

Наверняка жители и гости столицы захотят прийти на корты и поболеть за спортсменов, которые, несомненно, покажут профессиональный большой теннис.