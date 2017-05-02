Американская Торговая Палата в Таджикистане (AmCham) провела 1 мая в гостинице «Шератон» бизнес завтрак. На него был приглашен заместитель ассистента Госсекретаря США по Центральной Азии Даниэль Розенблум.

В мероприятии приняли участие представители около 11 ведущих международных и местных компаний-членов Американской Торговой Палаты.

Открывая мероприятие, Председатель совета директоров AmCham Гуланор Атобек рассказала о целях и достижениях бизнес ассоциации в Таджикистане.

В свою очередь, г-н Розенблум в своем выступлении подчеркнул важность экономического сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Таджикистаном, рассказал о поддержке США в привлечении инвестиций и ноу-хау в экономику Таджикистана.

Участники мероприятия на примере своих компаний обсудили вопросы необходимости улучшения торговых отношений между США и Таджикистаном, привлечения инвестиций и пути улучшения бизнес-климата в Таджикистане. Были обсуждены вопросы налогообложения, улучшение предпринимательской среды и развития туризма в Таджикистане.

Представители бизнес-структур пообщались с заместителем ассистента Госсекретаря США по Центральной Азии Даниэлем Розенблумом в неформальной обстановке.

Американская Торговая Палата в Таджикистане (AmCham), насчитывающая более 50 передовых международных и местных компаний, является открытой национальной бизнес ассоциацией, открывшей свое представительство в РТ в 2009 году.

Приоритетным направлением этой ассоциация является улучшение свободного и благоприятного предпринимательского климата в стране и предоставление платформы общения и обмена информацией для бизнес сообществ страны.