Власти турецкой провинции Анталья ввели запрет на употребление спиртных напитков за пределами отелей и заведений общественного питания. Предупреждение о запрете опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России, сообщает Медуза.

Запрет распространяется на любое «публичное» употребление алкоголя «в виде, способном вызвать недовольство окружающих». Нарушителям грозит штраф в размере 100 турецких лир — около 1600 российских рублей.

Генконсульство РФ в Анталье призывает россиян не появляться на улицах в нетрезвом виде и не употреблять спиртные напитки в запрещенных для этого местах во избежание штрафов.

С 2013 года в Турции действует закон, ужесточивший ограничения на продажу и употребление алкоголя. Он, в частности, запрещает продажу спиртных напитков в розницу после 22:00.

Анталья является одним из самых популярных курортов среди россиян, посещающих Турцию. С октября 2015 года по июль 2016 года действовал запрет на организованный отдых россиян в Турции, введенный после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24, участвовавший в спецоперации в Сирии. До введения запрета Турцию ежегодно посещали более 4,4 миллиона российских туристов.