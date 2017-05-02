АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 МАЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе в гостинице «Шератон» в честь Международного дня свободы прессы состоится Республиканская конференция на тему «Свобода слова: Новые проблемы и тенденции СМИ». Начало в 9:00.

- Таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» возобновит рейсы из Душанбе и Худжанда в Москву.

- Чемпиону Таджикистана душанбинскому «Истиклолу» предстоит провести гостевой матч в рамках Кубка АФК-2017 против чемпиона Кыргызстана ошского «Алая».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 МАЯ

Всемирный день свободы печати.

2008 - В Иране скончался таджикский ученый и писатель Абдукодир Маниезов.

2011 - Антинаркотические ведомства Таджикистана и США подписали меморандум о сотрудничестве.

2012 - Верховный суд Таджикистана официально объявил о запрете на деятельность группы «Джамаат Ансаруллах» («Общество сподвижников Аллаха»). Организация признана экстремистской и террористической;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 МАЯ

1901-1967 – Родился поэт Мухаммаджон Рахими.

1938 – Родился композитор и музыкант, заслуженный артист Таджикистана Муборакшо Джумаев.

1949-2004 – Родился философ Фатхиддин Сирочов.

1954 – Родился экс–глава «Таджикгаза», глава Демпартии Махмадрузи Искандаров.

1961 – Родилась танцовщица, Заслуженная артистка Таджикистана Саида Файзалиева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью без осадков, лишь по Западу ГБАО днем местами кратковременные дожди. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла, по Востоку ГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 17-19 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА: АПРЕЛЬ 2017 ГОДА

1 апреля – В Душанбе была сорвана Международная образовательная выставка, организованная компанией «Мультикид».

2 апреля – В Таджикистане переименован «Конт банк», который приписывают иранскому миллиардеру Бобаку Занджани. Теперь этот банк называется «Бонки Осиё» («Банк Азия»);

- 21 год назад, в 1996 году, вышел в свет первый информационно-аналитический бюллетень «Азия-Плюс».

3 апреля – Российские власти ограничили полеты «Сомон Эйр» в Россию из-за отказа таджикских авиационных властей предоставить авиакомпании «Ямал» разрешение на полеты в Таджикистан;

- В метро Санкт-Петербурга произошел теракт, погибло 14 человек. Исполнителем-смертником был назван гражданин Кыргызстана.

4 апреля – Мэр столицы Таджикистана Рустам Эмомали избран депутатом столичного маджлиса;

- Шведская телекоммуникационная компания Telia сообщила о срыве сделки по продаже контрольного пакета акций мобильного оператора Tcell Фонду Ага Хана по экономическому развитию (AKFED;

- Первый регулярный рейс Ташкент-Душанбе авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» был перенесен из-за недостаточной загрузки самолёта.

5 апреля – Путин наградил посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова Орденом Дружбы.

6 апреля – Минтранс Таджикистана направил уведомление российской стороне, что с 6 апреля запретит полеты «Уральских авиалиний» UTair из Москвы в Душанбе, если Минтранс РФ не снимет запреты на полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Однако свой ультиматум так и не выполнил.

7 апреля – В Ташкенте состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, в рамках которого состоялись таджикско-узбекские межправительственные переговоры и был согласован окончательный вариант соглашения об авиасообщении.

8 апреля – Более 1000 таджикистанцев приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант-2017».

9 апреля – Авиавласти Таджикистана вылетели в Москву на переговоры во главе с заместителем министра транспорта Шерали Ганджалзода.

10 апреля – Лидеры России и Таджикистана обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами и заверили друг друга в вечной дружбе.

11 апреля – Президент Таджикистана подписал указ о назначении своего сына Рустама Эмомали мэром города Душанбе. До этого он только исполнял обязанности мэра;

- В Душанбе в 08:05 приземлился первый регулярный рейс из Ташкента компании «Узбекистон хаво йуллари» с 29 пассажирами на борту.

12 апреля – В столицу поступили 40 новых пассажирских автобусов, закупленных мэрией в Турции. Каждый новый автобус для Душанбе обошелся в 85 тысяч евро;

- Вооруженные силы США сбросили свою самую мощную авиационную бомбу GBU-43/B на объекты террористов из «Исламского государства» в Афганистане. Это первое боевое применение «матери всех бомб».

13 апреля - Таджикистан взял паузу на переговорах с Россией по вопросу авиасообщения.

14 апреля – В Бишкеке прошла неформальная встреча лидеров стран ОДКБ - Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, России;

- Пассажиры лайнера «Сомон Эйр» написали в соцсети Фейсбук, что самолет не смог вылететь из Душанбе в Худжанд из-за задымленности в салоне. Только спустя трое суток авиакомпания «Сомон Эйр» объяснила случившийся инцидент на борту своего лайнера: задымление произошло из-за чистящих средств, оставленных в двигателе самолета.

15 апреля – Восьмой Международный полумарафон с участием иностранных легкоатлетов прошел в Душанбе в честь Дня столицы;

- Журнал «Таймс» сообщил о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ. По данным издания, он погиб во время авиаудара по западной части иранского Мосула.

16 апреля – После продолжительной болезни скончался 16-летний сын популярной таджикской певицы Сурайе Косимовой - Эмомали.

17-21 апреля – Первая выставка-ярмарка продукции промышленных товаров Узбекистана прошла в столичном торговом центре «Пойтахт-90». На ней представили свою продукцию 160 производителей РУ.

18 апреля – МВД Таджикистана не подтвердило гибель Гулмурода Халимова, заявив, что такими данными не располагает, и его до сих пор ищет Интерпол.

19 апреля – Эмомали Рахмон подписал указ о назначении нового главы УГАИ МВД Таджикистана – им стал Насимзода Акбар Гиёс;

- Мэр города Душанбе Рустам Эмомали избран председателем столичного маджлиса народных депутатов;

- В Душанбе в Национальной библиотеке Таджикистана прошла встреча деловых кругов Таджикистана и Узбекистана, по итогам бизнес-форума подписано почти два десятка документов о сотрудничестве на сумму более 35 миллионов долларов.

20 апреля – Минкультуры сообщило, что в Таджикистане издан «Реестр национальных имен», которыми разрешено называть детей. В нем - более 3000 образцов национальных таджикских имен.

21 апреля – Правительство Таджикистана подняло предельный возраст выхода на пенсию сотрудников таможенных органов на три года. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс РТ были приняты депутатами нижней палаты парламента.

22 апреля – Решением мэра Душанбе Рустама Эмомали торговый центр «Пойтахт-90» переименован в «Бозори Мехргон», парк «Пойтахт» получил название «Культурно-развлекательный парк Хайём», Государственное культурно-развлекательное учреждение «Пойтахт-80» переименовано в Государственное культурно-развлекательное учреждение «Ахорун»;

- На съезде избран новый лидер Компартии Таджикистана Миродж Абдуллоев.

23 апреля – Начальник международного департамента Федерации футбола Таджикистана Давлатманд Исломов назначен новым генеральным секретарем ФФТ;

- 19-летняя Ёсуман Холова отправилась на мировой конкурс красоты, главный приз которого - контракт с компанией L'Oréal стоимостью 100 000 долларов.

24 апреля – Принцесса Захра Ага Хан прибыла в Душанбе с трехдневным рабочим визитом;

- В Москве после перерыва возобновились переговоры по спорным рейсам между Россией и Таджикистаном.

25 апреля – Президенты Таджикистана и Украины обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами;

- В Таджикистане девочка при попытке сделать селфи упала в реку. Тело девятиклассницы до сих пор не найдено.

26 апреля – В Таджикистане арестованы 17 сотрудников антикоррупционного агентства. В самом агентстве заявили, что все задержанные лица еще до ареста были уволены из органов антикоррупционного ведомства. Причину увольнения в Агентстве не назвали;

- Эмомали Рахмон принял командующего Центральным командованием США генерала Джозефа Л. Вотеля и обсудил нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и США в военной и военно-технической сфере;

- Предельный возраст выхода на пенсию таджикских военнослужащих поднят на три года.

27 апреля – Шведская компания Telia продала Фонду Ага Хана по экономическому развитию свой пакет акций Tcell вместе с обязательствами по налогам. Компания продала Фонду 60% акций оператора за 27,7 миллионов долларов. Цена сделки основана на общей стоимости оператора, которая оценивается в 46,2 миллионов долларов;

- На севере Таджикистана из свадебного салона были украдены 18 платьев. К краже причастна 16-летняя девушка.

28 апреля – Эмомали Рахмон дал старт строительству нового здания Верховного суда и нового главного корпуса Медуниверситета;

- В Душанбе вынесли приговор молодым людям, убившим 16-летнюю жительницу Турсунзаде: непосредственный организатор и исполнитель Абдукосим Норматов был приговорен к 10 годам лишения свободы, соучастник преступления Рахимджон Комилов приговорен к 20 годам лишения свободы.

29 апреля – Саудовская Аравия утвердила количество квот для таджикистанцев на совершение хаджа. Оно осталось прежним – 6 тысяч, хотя шли разговоры, что в этом году сокращение квот коснется и Таджикистана.

30 апреля – Россия и Таджикистан согласовали назначение второго российского авиаперевозчика из Жуковского, а также договорились об отмене ограничений на полеты в РФ таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».