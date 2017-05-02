Выдающемуся деятелю культуры и искусства Таджикистана, профессору, Народному артисту СССР, Народному артисту республики, Кавалеру ордена «Звезда Президента» Хошиму Гадоеву 10 мая этого года исполняется 80 лет.

Специально к этому юбилею мы начинаем серию материалов о его творческом пути в искусстве, мнения критиков о сыгранных им ролях в театре и кино, а также самые важные мысли, которые он изложил в своих книгах.

Хошим Гадоев родился 10 мая 1937 года в городе Куляб. С детства мечтал стать лётчиком, однако судьба решила по-своему. Московская комиссия, набиравшая молодых людей из Таджикистана для учёбы в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) имени Луначарского, заметила в молодом Хошиме талант, и выбрала его в числе других счастливчиков.

«Как гласит народная пословица «В своём доме и вода мутнее». В Таджикистане говорили, что Хошим Гадо - многословен, я тоже так считал. Я частенько его избегал, чтобы не терять много времени на разговоры. С виду он от нас ничем не отличался, его не портили даже его старенькая одежда и потёртый портфель. Но вот, в Америке я смотрел «Гамлета» на языке оригинала - датском языке и был так удивлён и потрясён, что мысленно просил прощения у Хошима Гадо. Представление было посредственное, и я вспомнил Гамлета в исполнении Хошима Гадо в таджикском театре. Это была вершина исполнения этой роли…», - Бозор Собир, Народный поэт Таджикистана.

Он был студентом великих театральных педагогов Ольги Пыжовой, Бориса Бибикова, Нины Чефрановой, у которых когда-то учились великие российские актёры - Вячеслав Тихонов, Александр Демьяненко и десятки других всемирно известных актёров.

В 1960 году после окончания института он один год проработал в государственном областном театре музыкальной комедии имени А. Пушкина г. Ленинабада (ныне – Худжанда). С 1961 года являлся ведущим актёром и режиссёром Таджикского академического драматического театра имени Абулкосима Лохути.

«Я всегда верил твоему таланту и актёрскому мастерству. Но, после просмотра спектакля «Юность Сино», где ты великолепно сыграл главную роль - образ Сино, моя вера в твой актёрский дар неоднократно возросла. Твой Сино – это самая лучшая роль последних лет на таджикской сцене», - Мирсаид Миршакар, Народный поэт Таджикистана.

Хошим Гадоев, как актёр театра сыграл множество ролей разнообразного характера, как комедийные, так и трагические. Первая сыгранная его роль была в спектакле «Король Олень» по пьесе Гоцци.

Хошим Гадоев за работой Asia-Plus

Работая в театре свыше 55 лет, Хошим Гадоев подарил зрителям около сотни образов.

Образы, которые он показал на сцене таджикского театра, буквально жили на сцене и принимались зрителями, как волшебство, с помощью которого актеру удавалось оживить все персонажи пьес и дать им настоящую жизнь на театральной сцене.

Среди наиболее ярких сценических ролей Гадоева можно назвать Лолаева из спектакля «Воля женщины» Аъзама Сидки (1961г.), Фердинанда в «Коварстве и любви» Шиллера (1962), Тимура в «Легенде о матери» по рассказам М. Горького, Афросияба в «Бежане и Маниже» Хушкинбоби по мотивам «Шахнаме» Фирдоуси (1970), Юродивого в спектакле «Ночь лунного затмения» Мустая Карима (1976), Мурова в пьесе «Без вины виноватые» Островского (1973), Насра в «Рудаки» Сотима Улугзаде (1973) и еще много других.

Каждая исполненная Гадоевым роль, нова и оригинальна по-своему. Гадоев считает, что штамп в искусстве – это первый враг, поэтому все его роли каждый раз новы и неповторимы не только в разных пьесах, но и в одной, несколько раз представленной зрителю.

«Во время спектакля «Юный Сино» я, может быть, впервые забылся. Забыл, что это мое произведение и что там играет Хошим Гадоев. На сцене был настоящий живой Сино», - Сотим Улугзаде, Народный писатель Таджикистана.

Так, совершенно по-новому им показаны характеры и роли героев мировых классиков, они не похожи ни на один из образов, много раз исполняемые другими актёрами. Это знаменитые Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя, Гамлет в одноимённой пьесе «Гамлет» и король Лир также в одноимённом спектакле «Король Лир» Шекспира, Абуали Ибн Сино (Авиценна) по пьесе Сотима Улугзаде «Великий исцелитель» и другие.

Народный артист Таджикской ССР Хашим Гадоев после вручения ему Государственной премии СССР, 25 декабря 1987 года. sputnik-tj

Эти роли Хошим Гадоев начал исполнять, будучи ещё молодым актёром, в самом рассвете его артистического таланта, удивительно красивой внешности, темпераментности игры, великой любви к образу. И это фантастическое исполнение продолжалось почти два десятилетия, но ни в одном спектакле он не повторялся: это был всегда новый Гамлет, новый Хлестаков, новый Король Лир.

«Спектакль «Коварство и любовь» Шиллера я видел неоднократно на разных языках мира, однако должен признать, что такую игру, какую показали замечательные таджикские артисты, увидишь редко», - Алфред Курелла, профессор, Германия.

В 1999 году, к 1100-летнему юбилею Исмаила Сомони, объединившего таджикский народ в единое государство, и с которым связано само понятие таджикской государственности, Хошим Гадоев сыграл роль Исмаила Сомони в одноимённом спектакле, который был показан и на сцене театра им. Лахути, и на республиканском стадионе в присутствии высшего руководства страны.

Роль была настолько гениально и правдоподобно сыграна, что казалось, словно сам оживший царь Исмаил Сомони из древнейших времён, на белом коне со своей свитой прискакал к своему таджикскому народу.

В русском драматическом театре им. Маяковского Хошим Гадоев сыграл Несчастливцева в спектакле «Лес» Островского, Ибрагимбека в «Буре» Гани Абдулло и Шамси Киямова, Авиценну в «Великом исцелителе» Улугзаде и Витковича.

За высокие заслуги в развитии театрального искусства Гадоеву в 1972 году было присвоено почётное звание Заслуженный артист Таджикистана, а в 1979 году - звание Народный артист Таджикистана.

За выдающиеся достижения в области театральной деятельности Хошим Гадоев в 1987 году был удостоен Государственной премии СССР, а в 1988-м - ему присвоено высокое звание - Народный артист СССР.