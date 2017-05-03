Хиллари Клинтон в одном из редких своих интервью после прошедших в США выборов рассказала о том, кто помешал ее победе. Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, потерпевшая поражение на президентских выборах 2016 года, объяснила свой проигрыш «вмешательством российских хакеров и действиями главы ФБР Джеймса Коми». Об этом она заявила в интервью CNN, пишет РБК.



Клинтон подчеркнула, что берет на себя полную личную ответственность за свое поражение, но объясняет его «событиями последних 10 дней» перед выборами.

«Если бы выборы состоялись 27 октября, я была бы вашим президентом», – сказала Клинтон.

По ее мнению, одной из причин ее поражения стали «действия российских хакеров», на которых она возлагает ответственность за обнародование электронной почты главы ее избирательной кампании Джона Подесты.



Второй причиной, по словам Клинтон, стало письмо главы ФБР Джеймса Коми от 28 октября конгрессу о проведении нового расследования по поводу ее переписки в бытность госсекретарем США.



«Я бы победила, если бы не письмо Джеймса Коми от 28 октября и действия российского WikiLeaks, которые посеяли сомнение в умы многих людей, которые готовы были голосовать за меня, но в итоге испугались», — сказала Клинтон.

К тому же Клинтон не исключает, что ее победе помешало женоненавистничество. Отвечая на соответствующий вопрос, она сказала: «Да, я думаю, это сыграло роль».



Переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты портал Wikileaks начал публиковать с 21 октября прошлого года – примерно за две недели до выборов. Ответственность за атаки на серверы Национального комитета Демократической партии, в результате которых была украдена, в том числе, и переписка Подесты, спецслужбы США возложили на Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы. Россия неоднократно опровергала все обвинения во вмешательстве в выборы президента США.