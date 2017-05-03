Сотрудников силовых структур Таджикистана, дислоцированных на территории города Худжанд, сегодня утром подняли по тревоге. Им предстоит найти бежавших из мест заключения преступников. Таков сценарий учений под названием «Кольцо».

Как сообщил «АП» источник в правоохранительных структурах области, силовики в течение дня проведут учения на территории административного центра Согдийской области. В ходе учений будут отработаны действия силовиков по поимке предполагаемых заключенных, совершивших побег из колонии.

В учениях, как отметил источник, кроме личного состава силовых структур задействованы служебно-розыскные собаки.

Тем временем, сегодня утром среди жителей Худжанда началась паника от обилия вооруженных людей на улицах города: все улицы Худжанда и близлежащих городов оцеплены нарядами милиции. По городу поползли слухи, что якобы из СИЗО сбежали пятеро заключенных. Однако, в пресс-центре Управления МВД Согдийской области опровергают данные слухи.

Как сообщил “АП” сотрудник пресс-центра Управления МВД Согдийской области Мухсин Юсупов, «сбежавшие заключенные - это условные беглецы из числа сотрудников милиции».

Худжанд, утро 3 мая 2017 года Asia-Plus

Напомним, в Худжанде за последний год были совершены несколько побегов заключенных из колонии номер 3/3 города Худжанда.

Так, самый громкий побег, когда трое заключенных бежали, убив охрану, произошел в ночь на 17 июня 2016 года.

Заключенные Рамзуллохон Додохонов, Хабибджон Юсуфов и Мирзозариф Каюмов 17 июня вечером совершили попытку побега из колонии строгого режима города Худжанда и убили охранника. Затем, уже при попытке перепрыгнуть через забор колонии, Каюмов был убит, Юсуфов ранен и задержан, а Додохонову удалось все-таки бежать, однако спустя двое суток, как сообщало МВД, он был обезврежен. Раненый ими начальник отдела контроля и воспитания тюрьмы Ёрмамад Алимамадов скончался по пути в больницу.

Тогда сообщалось, что заключенные хотели совершить побег, чтобы вступить в террористическую группировку "Исламское государство".

Об этом, как сообщало МВД, следствию сообщил один из раненных заключенных - Хабибджон Юсупов, 1980 года рождения, уроженец Худжанда. Он был осужден в октябре 2013 года за убийство сотрудника пункта обмены валюты на 20 лет по статье 249 (Разбой) и 195 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Заключенный, которому удалось сначала удалось бежать, но который позднее был задержан - Рамзуллохон Додохонов, 1988 года рождения, уроженец Исфары, был осужден в январе 2013 года за участие в боевых действиях в Вазиристане Пакистана на 20 лет по статье 401 (Наемничество).

Убитый при попытке побега Мирзо Каюмов, 1986 года рождения, был осужден в декабре 2015 года на 14 лет за участие в боевых действиях в Ираке по статье 401 (Наемничество).

Спустя полгода, 24 ноября прошлого года, из Худжандской исправительной колонии строгого режима номер №3/3 совершил побег 26-летний житель Исфары Амонуллохон Носири. Через два дня он был задержан на территории родного Исфаринского района, и недавно был осужден за побег: к своему основному сроку он получил еще пять лет лишения свободы.

Вместе с ним судили сотрудника колонии Даврона Набиджонова по статье 322 (халатность) УК РТ. Суд признал его виновным по данной статье, однако, принимая во внимание его раскаяние, а также тот факт, что он в первый раз совершил преступление, освободил его от уголовного наказания.