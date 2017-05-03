У места взрыва в Кабуле. 3 мая 2017 года.

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в Кабуле в районе американского посольства, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника служб безопасности. В результате взрыва погибли 8 человек, еще 25 пострадали.

МВД Афганистана, как сообщает телеканал TOLOnews, сообщает, что взрыв устроил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. Очевидцы сообщили, что им оказался пожилой мужчина.

У места взрыва в Кабуле. 3 мая 2017 года.

ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка".

Агентство Reuters со ссылкой на службы безопасности отмечает, что целью взрыва была колонна автомобилей НАТО, проезжавшая в центре города.