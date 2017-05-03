Мощный взрыв прогремел сегодня утром в Кабуле в районе американского посольства, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника служб безопасности. В результате взрыва погибли 8 человек, еще 25 пострадали.
МВД Афганистана, как сообщает телеканал TOLOnews, сообщает, что взрыв устроил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. Очевидцы сообщили, что им оказался пожилой мужчина.
ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка".
Агентство Reuters со ссылкой на службы безопасности отмечает, что целью взрыва была колонна автомобилей НАТО, проезжавшая в центре города.