Государственные инвестиционные проекты на сумму 2,85 миллиарда долларов находятся на стадии реализации в Таджикистане. В настоящее время осуществляются 68 проектов, сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом республики.

В частности, реализуются 25 грантовых, 16 кредитных инвестиционных проектов, а также 27 проектов со смещенным финансированием.

С начала осуществления этих проектов до 1 апреля этого года освоено свыше 1,2 миллиарда долларов, что составляет 51,3% от общего объема. Освоение средства в первом квартале осуществлено на сумму 73,7 миллионов долларов. Это составляет всего 78% запланированных объемов.

В Госкомитете отмечают, что за этот период план реализации проектов не выполнен в таких отраслях, как транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика.

Основными инвесторами Таджикистана являются Китай и Россия.

Таджикские власти в течение ближайших 14 лет планируют в среднем ежегодно привлекать частные инвестиции в размере более 4 миллиарда долларов. Такие задачи поставлены в национальной стратегии развития РТ на период до 2030 года.

В целом за этот период ожидается привлечение более 50 миллиардов долларов в экономику республики.