В Душанбе состоялась республиканская конференция «Тенденции и новые трудности СМИ», посвященная Всемирному дню свободы прессы.

В среду, 3 мая, в столичной гостинице «Шератон» состоялась республиканская конференция, посвященная Всемирному дню свободы прессы, с участием журналистов Таджикистана, представителей международных организаций и посольств.

После приветственной речи организаторов конференции ее участники минутой молчания почтили память журналистов – жертв на пути свободы слова.

Председатель общественной организации «Хома» Шахло Акобирова рассказала о погибших за годы независимости таджикских журналистах.

- Большое количество таджикских журналистов погибло в 90-х годах прошлого века, но, к сожалению, многие преступления, совершенные против них, остались нераскрытыми. СМИ в нашей стране не стали четвертой властью, более того, сами журналисты нуждаются в законе, который бы их защищал, - сказала Акобирова.

Вниманию участников конференции был представлен видеоматериал, рассказывающий о журналистах, погибших в 90-х годах только за то, что они правдиво освещали в своих работах ситуацию в стране, рассказывая в числе прочего о коррупции и преступных группировках, связанных с представителями власти, о наркоторговле, о пагубных последствиях братоубийственной войны в Таджикистане.

Журналист Раджаби Мирзо рассказал о фактах избиения журналистов, отметив, что многие из преступлений имеют схожий почерк:

- Можно вспомнить избиения журналистов Рустами Джони, Далера Шарипова, Хуршеди Атовулло, Хикматулло Сайфуллозода, Салима Шамсиддинова и других. Будучи редактором независимой газеты «Рузи нав», я сам дважды был избит неизвестными лицами, - говорит он. - При этом второе нападение можно квалифицировать как попытку убийства, так как меня тогда избивали не только руками и ногами, но и железными прутьями. И что вызывает сожаление, ни в моем случае, ни при остальных нападениях на журналистов преступники в основном не были выявлены.

Три причины промолчать

Журналисты отмечали, что в Таджикистане свобода слова в последние годы притесняется под различными предлогами.

Так, в докладе организации Freedom House «Свобода прессы - 2017» Таджикистан с 87 баллами причислен к ряду стран с «несвободными» средствами массовой информации. Год назад «Репортеры без границ» подвергли критике ограничение свободы слова и давление на независимую прессу в Таджикистане и назвали положение, в которое загнана таджикская журналистика, «опасным застоем». Организация заявила, что правительство под предлогом борьбы с терроризмом запугивает независимые СМИ и побуждает их к самоцензуре.

В последние годы прекратило издаваться несколько независимых изданий: газеты «Сугд», «Факты и комментарии», «Нури зиндаги», «Чомеа», «Нигох», прекратило работу информагентство TojNews.

Принимавший участие в конференции посол Германии в Таджикистане Хольгер Грэн, выступая в прениях по докладу, отметил, что ранее, работая в Кыргызстане, он часто слышал о нападениях на журналистов.

- Однако я уже четвертый год в Таджикистане и почти не слышал об избиении представителей СМИ. Ситуация улучшилась или журналисты стали осторожны? - спросил он у выступившего по этой проблеме Раджаби Мирзо.

- Сейчас в этом вопросе власти действуют по принципу «не трогай меня, и я тебя не трону». И тут для смелого освещения болезненных для общества тем у многих журналистов не хватает силы воли, существует самоцензура, - отметил тот.

Глава Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибоев назвал три причины самоцензуры.

- Во-первых, это возможное давление со стороны критикуемых лиц или ведомств; во-вторых, если даже смелый журналист решается на написании резкой статьи, он не спешит это делать из-за недооцененности своей работы. Журналист подумает, стоит ли рисковать ради тех небольших денег, что ему выплатят. В-третьих, сами руководители некоторых СМИ устанавливают самоцензуру, боясь потерять свой бизнес.

…В завершающей части конференции состоялась церемония награждения лучших журналистов.

Премию Ассоциации журналистов «Медиа Альянс Таджикистана» имени Отахона Латифи в этом году вручили Салими Аюбзоду и Наджмиддини Шохинбоду. Награду МАТ имени Мазхабшо Мухаббатшоева за журналистскую смелость получил Иршод Сулаймони.

Лауреатом премии «Доверие» Совета СМИ Таджикистана стала Хуриниссо Ализода.

Премию «Коалиция женщин-журналистов имени Хуриниссо Бердиевой в сфере печати вручили журналистке Адолати Мирзо, в сфере радио - Саодат Исмоили, а в сфере телевидения - Фируза Мирджумаева.

Одили Нозир, журналист газеты «Точикистон» и Карим Мусо, работник таджикского радио, стали лауреатами премии Совета СМИ имени Пайванда Гулмуродзода.

Премию Центра журналистских исследований имени Джумы Толиба получили Джамшед Маруфов, Мушкиниссо Ходжаева и Саиди Хайдар.

Журналист Фируз Баротов получил диплом за достойный вклад в развитии СМИ РТ.

Коалиция против пыток в Таджикистане вручила дипломы и памятные подарки активным журналистам в этой сфере: Мавзуне Абдуллоевой (АП), Алишеру Зарифи, Мирзонаби Холикзоду и Шамсулло Фозилову.