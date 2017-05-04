В рамках четвертого тура группового этапа Кубка АФК-2017 душанбинский футбольный клуб «Истиклол» одержал крупную победу над сильнейшим клубом Кыргызстана ошским «Алаем» со счетом 4:1.

Чемпион Таджикистана, столичный «Истиклол» продолжает свое успешное выступление в групповом этапе Кубка АФК.

Сегодня, 3 мая душанбинцы на центральном стадионе кыргызского города Ош встретились с местной командой «Алай». Игра прошла под диктовку таджикской команды, одержавшей в итоге крупную победу – 4:1. По два мяча на свой счет записали Манучехр Джалилов и Дилшод Восиев.

«Истиклол» выступил в этом матче в следующем составе: Никола Стошич, Сиёвуш Асроров, Артем Барановский, Ахтам Назаров, Амирбек Джурабоев, Нуриддин Давронов (Ромиш Джалилов, 64), Дэвид Мавутор, Фатхулло Фатхуллоев (Джахонгир Эргашев, 71), Джахонгир Алиев, Манучехр Джалилов (Дилшод Восиев, 68), Дмитрий Барков.

В другом матче группы «D» чемпион Туркменистана ашхабадский «Алтын Асыр» в Балканабаде нанес крупное поражение вице-чемпиону Кыргызстана бишкекскому «Дордою» – 3:0.

После четырех сыгранных туров таблицу в группе «D» возглавляют сразу два клуба – «Истиклол» и «Алтын Асыр», которые набрали по 10 очков. Клубы Кыргызстана – «Дордой» и «Алай» после сегодняшних поражений потеряли все шансы на выход в следующий раунд.

Свой очередной матч в рамках группового этапа Кубка АФК-2017 «Истиклол» проведет на выезде ровно через две недели. 17 мая подопечные Мухсина Мухаммадиева сыграют в Бишкеке с «Дордоем». А в другой встрече группы «Алтын Асыр» в Балканабаде примет ошский «Алай».

Напомним, что в следующий раунд Кубка АФК-2017 выйдет только победитель группы «D».

Кубок АФК-2017. Центральная зона. Группа «D». 4-й тур

«Алай» (Кыргызстан) – «ИСТИКЛОЛ» (ТАДЖИКИСТАН) – 1:4

Голы: Манучехр Джалилов, 32 (0:1). Манучехр Джалилов, 39 (0:2). Дилшод Восиев, 78 – с пенальти (0:3). Дилшод Восиев, 82 (0:4). Одилджон Абдурахманов, 88 (1:4).

Календарь оставшихся игр:

5-й тур. 17 мая

«Дордой» (Кыргызстан) – «ИСТИКЛОЛ» (ТАДЖИКИСТАН)

«Алтын Асыр» (Туркменистан) – «Алай» (Кыргызстан)

6-й тур. 31 мая

«ИСТИКЛОЛ» (ТАДЖИКИСТАН) – «Алтын Асыр» (Туркменистан)

«Алай» (Кыргызстан) – «Дордой» (Кыргызстан)