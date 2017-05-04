Известный в прошлом нападающий национальной сборной Таджикистана по футболу Алиёр Ашурмамадов стал новым главным тренером вице-чемпиона страны по футболу фархорского «Хосилота».

На этом посту Алиёр Ашурмамадов сменил Махмаджона Хабибуллоева, который после матча седьмого тура чемпионата Таджикистана против ЦСКА «Памир» (0:1) подал в отставку. В прошлом году Ашурмамадов был ассистентом Хабибуллоева в фархорской команде, а также одновременно возглавлял дублирующий состав «Хосилота», сообщает Федерация футбола Таджикистана.

48-летний Алиёр Ашурмамадов приступит к работе на посту главного тренера «Хосилота» со сегодняшнего дня. Его дебют во главе фархорской команды состоится в воскресенье, 7 мая. В этот день прошлогодний серебряный призер чемпионата Таджикистана в Курган-Тюбе встретится с местным «Вахшем».

Отметим, что Ашурмамадов имеет опыт работы в таких командах как ЦСКА «Памир», «Энергетик», «Парвоз» и «Далерон-Уротеппа».

В качестве игрока выступал за команды СКИФ-1 (Душанбе, 1989), «Вахш» (Курган-Тюбе, 1990), «Памир» (Душанбе, 1991-1992), «Локомотив» (Москва, 1993), «Авангард» (Коломна, 1994), «Анжи» (Махачкала, 1995-1998), «Варзоб» (Душанбе, 1999-2000), «Иртыш» (Павлодар, 2001-2002), СКА «Памир» (Душанбе, апрель-июль 2004), «Хима» (Душанбе, август 2005-2007).