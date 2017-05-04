Решение о том будет ли проведена акция «Бессмертный полк» пока еще не принято, сообщил сегодня «АП» пресс-секретарь столичной мэрии Абдумаджид Усмонов.

«Решение может быть принято накануне 9 мая, это прерогатива председателя города», - сказал Усмонов.

Между тем, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов Вали Саёрбеков сегодня заявил «АП», что на самом деле не знает, будет ли в республике проведена акция «Бессмертный полк». Таким образом, он отказался от своих вчерашних слов, когда сообщил «АП», что акция отменена.

Напомним, вчера «АП» сообщала, что столичная мэрия не дала разрешение республиканскому и городскому советам ветеранов на проведение в Душанбе акции «Бессмертный полк». Саёрбеков отмечал вчера, что мэрия, якобы, обосновала свое решение целями безопасности.

Изначально шествие планировалось провести 9 мая, начав его с площади имени 800-летия Москвы, далее по проспекту Рудаки до парка Победы. В прошлом году разрешения в мэрии на проведение этого патриотического мероприятия не запрашивалось, акция прошла спонтанно, с небольшим количеством людей, собравшихся на площади Победы, где установлен один из символов Великой Победы - танк ИС-2.

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